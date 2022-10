Précarité : en Ile-de-France, les distributions alimentaires destinées aux étudiants prises d'assaut

Linkee organise une distribution alimentaire tous les lundis à Aubervilliers, entre 12h30 et 14 heures, sur le campus Condorcet.

Plus d'un étudiant francilien sur deux avoue ne pas manger à sa faim, c'est le résultat d'une étude menée par l'association Cop1-Solidarités étudiantes , publiée lundi 3 octobre. La précarité étudiante persiste et elle s'aggrave même en cette rentrée à cause de l'inflation. Les distributions alimentaires tentent donc de suivre.

C'est le cas de l'association Linkee par exemple qui récupère des denrées invendues ou en surplus auprès des supermarchés, des artisans pour les distribuer à ceux qui en ont besoin, et notamment aux étudiants franciliens. Elle était par exemple le 3 octobre, à Aubervilliers, sur le campus Condorcet. Elle est venue en aide à 130 étudiants. C'est le double de cet été sur ce même site et surtout, les trois-quarts de ces jeunes venaient pour la première fois.

La majorité des étudiants qui perçoit cette aide sont des femmes

Marion, par exemple, est une étudiante en anthropologie de 23 ans, elle se rend pour la première fois à une distribution alimentaire. "J'ai l'habitude d'aller chez Lidl et même là-bas, les fruits et légumes sont chers. Un panier comme j'ai là peut monter jusqu'à 30 euros alors que c'est chez Lidl, qui est censé être le moins cher", décrit la jeune femme.

Financièrement, elle ne s'en sort plus. A l'image de Naomi, une Bretonne qui fait sa première rentrée à Paris. "Je suis alternante donc je ne suis pas boursière. Je commence cette semaine donc je ne toucherai mon salaire qu'en novembre donc c'est assez dur de pouvoir manger quotidiennement à sa faim quand on est étudiant à Paris", regrette-t-elle.

C'est lié à l'inflation, d'après Mathilde qui s'inquiète pour les prochains mois. "L'hiver, surtout, va être plus difficile car l'énergie va être encore bien plus chère qu'avant je pense. Je n'ai pas hâte de voir arriver les factures d'électricité", détaille cette étudiante francilienne.

C'est dur de manger à sa faim tous les jours

Cette inquiétude est partagée par le président de Linkee. "On est très inquiets avant l'arrivée de l'hiver parce que le cumul de l'augmentation de l'inflation sur les produits comme les pâtes, le pain, l'huile et l'inflation des prix de l'énergie crée une grande difficulté pour les étudiants qu'on accueille tous les jours", estime Julien Meimon. Le fondateur de Linkee précise que son association vient en aide chaque année à près de 30.000 étudiants.

Pour bénéficier de cette aide alimentaire, les étudiants doivent s'inscrire directement sur le site internet de Linkee . Il y a plusieurs distributions chaque semaine en Ile-de-France, le mercredi, c'est à Saint-Denis, au 6-10 quai de Seine de 18h30 à 19h30 ou encore, le jeudi, dans le 20ème arrondissement de Paris, au 80 rue des Haies, de 18h30 à 20 heures.