D'après un sondage Qualitel-Ipsos publié ce mardi, 47% des Français déclarent avoir "parfois ou souvent" trop froid dans leur logement. Un taux qui monte à 57% chez les personnes qui gagnent le SMIC ou moins tous les mois. Des foyers maintiennent des températures basses dans leur appartement ou maison pour ne pas faire exploser les factures. D'autres habitent de véritables passoires impossibles à chauffer.

Au delà du ressenti, les chiffres de la précarité énergétique

Sont considérés comme étant en situation de précarité énergétique les foyers qui dépensent plus de 10% de leur revenus pour se chauffer. 18% des foyers sont dans ce cas en Ardèche d'après l'INSEE, 13% dans la Drôme.

Ce sont dans les zones rurales où, en proportion de la population, on trouve le plus de foyers vulnérables. En Ardèche, plus on va vers l'Ouest, plus le pourcentage de ménages en précarité énergétique augmente explique l'association Polénergie.

Plus on va vers l'Ouest, vers la montagne ardéchoise, plus on trouve des ménages en milieu rural avec des revenus faibles, des logements anciens et un climat rigoureux. Joseph Bourez, directeur de Polénergie

Sur la montagne ardéchoise, le Haut-Diois, l'extrémité Sud Est des Baronnies, un foyer sur quatre est considéré en précarité énergétique.

Plusieurs facteurs rentrent en compte. La qualité du bâti: avec un bâti plus ancien qui n'a pas fait l'objet de normes, on a des consommations plus élévées. La nature de l'énergie: le fioul et l'électricité sont plus coûteux. Les ressources du ménage: plus les ressources sont faibles, plus les factures sont difficiles à régler. Philippe Bouchardeau, adjoint direction de l'Adil 26

Des aides à la rénovation énergétique de logements sont disponibles pour les plus précaires.