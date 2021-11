Précarité énergétique : de l'aide et des conseils gratuits auprès de la plateforme Info Energie du Pays Basque

C'est la première journée nationale contre la précarité énergétique ce mercredi. Un fléau qui concerne de plus en plus de français : 20% des ménages sont concernés, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Au Pays Basque, la plateforme Info Energie propose gratuitement des conseils.

C'est une première en France : la journée contre la précarité énergétique, ce mercredi 10 novembre. En tout, 20% de ménages sont concernés, un chiffre en hausse selon les associations qui réclament une refonte des aides financières pour rénover les logements, avec notamment la mise en place du zéro reste à charge. Au Pays Basque, la plateforme Info Energie propose gratuitement de l'aide et des conseils aux familles concernées.

Si les foyers rencontrent souvent des difficultés pour payer leurs factures d'énergies, ils sont souvent "mal installés", explique Nicolas Duvallet, conseiller de la plateforme Info Energie du Pays Basque. "Il faut d'abord effectuer un diagnostic complet du logement", poursuit-il, précisant que cette analyse est proposée gratuitement. Ensuite, les locataires ou propriétaires sont conseillés, toujours gratuitement, vers la piste de travaux, pouvant être réalisé avec l'aide financière de certains dispositifs ; ou de "gestes qui permettront d'économiser de l'énergie".

Des gestes simples pour réduire les factures

"Certains facteurs d'inconforts peuvent être les causes d'une précarité énergétique", explique le spécialiste, détaillant notamment "les courants d'air, l'humidité ou encore les parois froides". Contre ceux-ci, "l'installation de boudins au bas des portes, le calfeutrage des fenêtres, du revêtement sur les murs et fenêtres et la mesure du taux d'humidité" peuvent permettre de réduire les factures. Paradoxalement, il faudra donc ouvrir les fenêtres régulièrement pour faire baisser l'humidité et donc la fraîcheur.