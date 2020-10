Précarité énergétique : l'agglomération de Montbéliard veut inciter les propriétaires à rénover leur logement

Si vous avez des travaux de rénovation énergétique à faire, l'agglomération de Montbéliard peut vous aider à en financer une partie. Grâce au dispositif Effilogis, elle propose d'accompagner les ménages dans leurs démarches et même de financer le diagnostic énergétique.

Alors que la précarité énergétique touche un ménage sur cinq en France, l'agglomération de Montbéliard veut pousser les foyers à franchir le pas et à entamer des travaux pour faire baisser leur facture énergétique et par la même occasion diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

En avril 2020, PMA a mis en place la plateforme Effilogis. L'objectif c'est de conseiller les ménages, notamment les plus précaires dans leurs travaux de rénovation. Dans l'agglomération, 81% des logements ont été construits avant 1975. Autrement dit, certains sont de vraies passoires thermiques et auraient besoin d'une meilleure isolation.

Une aide financière

Le problème, c'est que le diagnostic énergétique coûte cher : jusqu'à 800 euros. Avec ce dispositif, PMA va payer 80% de la facture. Le diagnostic reviendra à 150 euros, sauf pour les ménages les plus modestes, où tout est pris en charge.

"Chaque euro dépensé doit nous permettre de favoriser l'émergence de logements à basse consommation, et améliorer le confort des occupants en diminuant leurs dépenses", explique Jean-Louis Noris, vice-président de PMA, chargé de l'habitat et de l'urbanisme.

Si l'agglomération finance le diagnostic, les travaux restent à la charge du propriétaire. Ce dernier peut bénéficier de subventions, un conseiller sera là pour le guider et éviter toute arnaque, en proposant par exemple un annuaire d'artisans agréés. Avec ce dispositif, PMA espère rénover près de 200 logements par an. La région le finance à hauteur de 300.000 euros par an.

Infos pratiques

C'est l'association Gaïa Énergies qui est chargée d'accompagner les propriétaires, pour le compte de PMA. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller : 03.81.31.87.10.