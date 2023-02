Précarité étudiante : la Fédération des associations étudiantes picardes lance un appel aux dons alimentaires

C'est un appel à l'aide que lance la Fédération des associations étudiantes picardes (FAEP). Depuis la rentrée de septembre, les bénévoles voient défiler de plus en plus de jeunes dans l'épicerie solidaire Agoraé, quartier Saint-Leu à Amiens. Les produits alimentaires y sont proposés à 10 % du prix du marché. Mais avec l'inflation, les dons sont de moins en moins nombreux, ce qui met en péril le soutien apporté à quelques 520 étudiants amiénois chaque mois.

10 à 15 nouvelles demandes d'inscription chaque jour

La FAEP reçoit 10 à 15 nouvelles demandes d'inscription chaque jour : "On accepte les dossiers, sauf que comme on a plus de bénéficiaires, les produits partent plus vite, explique Manon Pentel, présidente de la Fédération. Et le coût des produits qu'on achète coûtent de plus en plus cher".

"On lance donc un appel aux dons pour diversifier les produits qu'on propose à nos bénéficiaires, poursuit Manon Pentel. On a beaucoup de pâtes, de conserves, mais on aimerait aussi proposer du frais. On aimerait aussi organiser des distributions à tous les étudiants précaires, une ou deux fois par mois. On voit que la précarité augmente chez les étudiants et on ne sait plus quoi faire : on a peur de ne plus pouvoir aider à force", conclut la présidente de la FAEP.

Si vous êtes un particulier ou une entreprise, et que vous souhaitez donner un coup de pouce à l'Agoraé, vous pouvez contacter directement la FAEP sur ses réseaux sociaux.