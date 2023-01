Précarité étudiante : succès pour la friperie éphémère de l'association Active à l'université de Tours

A l'université de Tours, sur le site des Tanneurs, de nombreux étudiants ont répondu présents pour cette édition de la friperie éphémère organisée par l'association Active. "D'habitude, le tee-shirt c'est 15 euros, là c'est 3", se réjouit Amandine. "Le but c'est clairement d'économiser le plus possible, il y a d'autres dépenses de plus en plus chères, comme l'essence, le loyer alors si on peut économiser sur les vêtements, c'est bien", ajoute la jeune étudiante de 18 ans.

"Les étudiants n'ont pas beaucoup de fric"

La friperie éphémère a attiré le regard des étudiants avec ses prix abordables. "Il faut toujours vérifier notre budget pour voir s'il descend vite", explique Justine, 22 ans, étudiante en double licence. "J'essaie de ne pas finir en dessous de zéro à la fin du mois mais parfois c'est compliqué. Il faut manger, etc. Quand il y a des occasions comme celle-là j'avoue que j'en profite pour refaire ma garde-robe. La seconde main ne me dérange pas", explique-t-elle.

"On a commencé à avoir des jeunes, on n'avait pas fini d'installer, ça marche bien. Il y a de plus en plus de monde car il y a de plus en plus de problèmes", affirme Corinne, une des bénévoles de l'association. Ce succès est loin de la réjouir. "Les étudiants n'ont pas beaucoup de fric. Là pour 50 euros, on se refait un trousseau complet. Veste, pantalon, jupe, chemisier, chaussure", conclut-elle.

En attendant, l'association Active organise ce samedi une vente au kilo dans ses locaux situés au centre commercial de la Riche.