Précarité étudiante : mobilisation devant la présidence de l'Université Clermont Auvergne

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées ce mardi en milieu de matinée devant la présidence de l'Université Clermont Auvergne. Une action dans le cadre de la journée nationale de mobilisation à l'appel de 14 syndicats et mouvements pour dénoncer la précarité étudiante.

Ils réclament un plan d'urgence d'un milliard et demi d'euros. Cela passe notamment par une augmentation des bourses et des APL, l'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans en insertion et la suppression des contrats précaires pour aller vers le CDI.

Drapeaux de l'UNEF sortis, pancartes en carton et mégaphones pour porter le message. Les étudiants mobilisés ont investi les marches de la présidence pour se faire entendre. Un rassemblement rythmé par des slogans "Vidal démission" ou encore des chants "indignés, révoltés contre la précarité, même si Vidal ne le veut pas, nous on est là".

Augmenter les bourses et revenir en présentiel

Mayke Fustier, président de l'Unef Auvergne, déclare l'état d'urgence pour les étudiants précaires. "Aujourd'hui, la jeunesse est dans une situation qui est largement critique. C'était déjà le cas avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est d'autant plus exacerbé. Tous les jeunes sont dans une galère pas possible, galère pour manger, pour se soigner, pour avoir ne serait-ce qu'accès à leurs cours... On dit qu'effectivement, on a besoin d'argent. Donc, il faut dans un premier temps augmenter les bourses de 100 euros sur tous les échelons et augmenter le nombre de bénéficiaires. C'est une première chose. Après, il y a effectivement énormément d'autres choses à faire. Il faut donner des tunes dans les universités également.

Mayke Fustier président de l'UNEF Auvergne Copier

Les étudiants souhaitent également retrouver au plus vite les bancs de l'université. "Pour pouvoir revenir en présentiel, ce qui est absolument fondamental aujourd'hui, pour lutter contre l'isolement, notamment", insiste Mayke Fustier. "Il faut aussi qu'il y ait plus de profs, qu'on puisse faire des TD plus petits, ne serait ce que des bons sens de circulation, etc. De manière à pouvoir réellement respecter les directives du gouvernement. Actuellement, elles ne sont pas applicables, en fait. Et c'est pour ça que ça pèche."

Les étudiants en lutte contre la précarité à Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

La dernière vraie mesure qu'on a obtenu, c'est une mesure qu'on a arraché lorsqu'on est descendu dans la rue

Mayke Fustier attend bien plus que les mesures qui ont été prises. "Aujourd'hui, il y a des mesurettes qui sont prises, notamment celle du chèque psy, par exemple. On attend toujours qu'elle soit réellement mise en place et qu'il y ait réellement des psys qui soient disponibles pour ça. Mais aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Il faut aussi des moyens, des vrais moyens dans les facs, dans les services de santé, universitaires, etc. La dernière vraie mesure qu'on a obtenu, c'est une mesure qu'on a arraché lorsqu'on est descendu dans la rue. C'est celle du ticket restaurant universitaire à un euro pour toutes et tous, et plus seulement pour les boursiers. Et on a bien vu que ça a marché puisque depuis, les files d'attente dans les restaurants universitaires se sont largement agrandies."