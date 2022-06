Précarité : la ville d'Amiens met en place des chèques alimentaires pour les 18-30 ans

Pour faire face à la précarité des jeunes habitants d'Amiens, la Ville et le CCAS mettent en place un dispositif d'aide via une distribution de chèques alimentaires. Ils peuvent être renouvelés toutes les deux semaines.

La précarité financière des jeunes amiénois au cœur d'un nouveau dispositif d'aide, mis en place par la mairie et le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). Depuis le 16 mai dernier, les jeunes de 18 à 30 ans peuvent faire la demande de chèques alimentaires.

Reste à vivre de moins de 450 euros

Pour bénéficier de cette aide, les critères sont les suivants :

avoir entre 18 et 30 ans

résider à Amiens

avoir un reste à vivre (la différence entre les ressources et les charges) de moins de 450 euros par mois

Chaque personnes cochant ces critères peut se rendre dans sa mairie de proximité pour rencontrer un conseiller social qui étudiera la demande. Il faut apporter une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et les justificatifs de charge et de ressources.

Tous les lundi, une commission des administrateurs du CCAS se réunit pour valider ou non le dossier. "C'est le cas dans 99% des cas", précise Guillaume Bailly, directeur du CCAS. Une fois son dossier accepté, le jeune peut récupérer ses chèques dans la mairie où il a fait sa demande dans 48 à 72 heures.

Il se voit donc remettre six chèques d'une valeur de 5 euros chacun, destinés à acheter de l'alimentaire et des produits d'hygiène. 30 euros valables dans la plupart des supermarchés, de quoi soulager un peu les jeunes, très souvent dans le rouge à la fin du mois. Ces chèques peuvent être renouvelés toutes les deux semaines.

Précarité grandissante

Ce dispositif, déjà mis en place lors des premier et deuxième confinement, est renouvelé pour faire face à une demande de plus en plus importante de la part des jeunes. "Dans les mairies de quartier, on nous fait remonter des situations difficiles, notamment sur la population jeune" explique Guillaume Bailly. "A cause de la crise sanitaire, certains ont perdu leur petit job. Le dispositif répond vraiment à un besoin."

depuis le lancement, le 16 mai dernier, les mairies ont déjà enregistré plus de 200 demandes, soit un budget de plus de 7.000 euros en trois semaines.

Aucune fin de mise en place du dispositif n'a été fixée pour le moment.