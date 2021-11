Un guichet devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour dénoncer la dématérialisation des démarches

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées ce mercredi 17 novembre devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine à Rennes pour dénoncer la dématérialisation des démarches de ce service public. Une difficulté en plus pour les étrangers en quête d'un titre de séjour ou d'un renouvellement dans le département. Pendant une partie de l'après-midi, "on a rétabli les guichets physiques à la préfecture d'Ille-et-Vilaine", explique Carole Bohanne, présidente du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) en Ille-et-Vilaine.

"Six mois" pour un rendez-vous à la préfecture

Sous une tente et sur des tables de campings, les bénévoles de l'association entourés de manifestants ont accueilli des usagers. "On a des personnes qui s'adressent à nous, elles n'ont pas de réponse à la préfecture !", s'agace la bénévole. "Il n'y a plus d'humains pour répondre à leurs questions ! Les seuls humains qui restent, ce sont les bénévoles de nos associations qui doivent assumer des missions là où l'État s'est désengagé."

La manifestation a rassemblé plusieurs dizaines de manifestants. © Radio France - Thibault Delmarle

La bénévole souligne que, depuis le 1er octobre dernier, toutes les démarches concernant les demandes de titres de séjour se font uniquement en ligne. "Aujourd'hui, l'accès à la préfecture est impossible si vous n'avez pas pris un rendez-vous en ligne ! [...] et parfois, il faut attendre six mois", se désole la présidente de l'association.