"On préférerait ne plus être là" disent les gilets jaunes de Bergerac, six mois après le début du mouvement.

Ils sont sur les ronds-points depuis six mois. Depuis le 17 novembre dernier. Un anniversaire qui n'en ai pas un pour les gilets jaunes qui se réunissent plusieurs fois par semaine sur le rond point de Creysse à Bergerac. La preuve qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause.

Bergerac, France

Ils sont encore une vingtaine de gilets jaunes à se relayer pour occuper les lieux. Une table. Des chaises. Ils déjeunent les mercredis, jeudis et vendredis de chaque semaine en bordure du rond point de Creysse. Les panneaux dénonçant la politique d'Emmanuel Macron sont eux, toujours sur le rond point, visibles des automobilistes. Des chômeurs, des retraités, quelques salariés plus rares rassemblés autour d'un repas concocté avec ce qu'ils ont pu apporter. Et puis il y aussi tout ce que des producteurs leur amènent. Aujourd'hui des fraises. Sans compter les coups de klaxon, moins nombreux qu'au début mais qui réchauffent toujours les cœurs. Il pleut à verse en ce vendredi mais demain, c'est samedi, et c'est jour de mobilisation avec un appel à rassemblement pour toute la population pour un repas, style auberge espagnole.

Ça fait long " dit une gilet jaune présente depuis six mois sur le rond point de Creysse à Bergerac

Ça fait long dit Valerie Legéron, éducatrice de Saint-Pierre d'Eyraud. Elle est présente depuis le premier jour, depuis six mois sur le rond point. "c'est pas une joie, ça veut dire que n'on n'obtient rien mais on ne lâche rien. Je pensais qu'on serait écouté très vite parce qu'il y a eu une grosse mobilisation au départ, je pensais que le gouvernement écouterait le peuple, mais non. On est toujours là malgré les interventions de Macron qui ne nous apporte rien. On n'a pas l'intention de baisser les bras".