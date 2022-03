Préjudice d'anxiété : 132 retraités assignent ArcelorMittal devant le conseil des prud'hommes de Thionville

Ils sont 132 à avoir engagé une procédure, mais combien sont-ils ? D'anciens salariés des différentes usines sidérurgiques de la Fensch (Sollac, Sacilor, Arcelor, aujourd'hui ArcelorMittal) ont demandé ce mercredi au conseil des prud'hommes de Thionville de reconnaître leur préjudice d'anxiété, pour avoir été exposés pendant des dizaines d'années à l'amiante. Ils ne sont pas forcément malades, mais ont peur de le devenir, et ont vu de nombreux collègues mourir des maladies de l'amiante ces dernières années : cancers du poumon ou de la plèvre, asbestose, fibrose...

Plusieurs heures d'audience

L'audience, qui a examiné chaque dossier, a duré toute l'après-midi. Les 132 plaignants n'ont pas pu tous faire le déplacement devant le conseil des prud'hommes, mais plusieurs dizaines d'entre eux s'étaient réunis devant le bâtiment.

Parmi eux, Jean-Marie Gras, qui a travaillé toute sa vie, de 1963 à 2006, soit 43 ans d'ancienneté, à Gandrange, où il était opérateur contrôle-qualité. "Mon préjudice d'anxiété est confirmé puisque je suis atteint de plaques pleurales, et d'un enroulement de la plèvre" [l'enveloppe des poumons, ndlr].

Moi qui était sportif, non fumeur, je me disais que je n'aurais rien de tout ça. Et bien si.

Plusieurs dizaines de plaignants se sont réunis devant le conseil des prud'hommes de Thionville, au début de l'audience. © Radio France - Julie Seniura

Gérard Darian, le président des anciens du Train à Billettes de Rombas, témoigne de cette angoisse de tomber malade au quotidien : "Chaque fois qu'on a une petite toux, on imagine le pire. Vu le nombre de copains qui ont été touchés... Nombreux sont morts, et dans des conditions atroces. Le cancer de la plèvre, c'est terrible".

L'amiante était partout, les sidérurgistes le martèlent : "On meulait les joints dans l'atelier, il y avait un nuage de poussière... à ne plus se voir. On avait des manteaux, des guêtres, des casques, des gants en amiante, pour nous protéger de la chaleur", se souvient Jean-Luc Gretz, qui est passé par Rombas puis Serémange-Erzange. Yves Fabbri, aujourd'hui retraité, a longtemps représenté la CGT chez ArcelorMittal : "J'avais 17 ans, on était encore des enfants. Ils savaient qu'il y avait de l'amiante, et que c'était dangereux. Et il y en a encore aujourd'hui".

Les mineurs de Moselle-Est ont mené le même combat, et l'ont gagné. Cela avait été suivi de près par les sidérurgistes, comme Vincent Veglia, 44 ans passés à Gandrange : "On a été heureux pour eux, et ça nous conforte dans notre combat". Mais l'avocat des plaignants, Me Romain Bouvet, espère que ça ne prendra pas aussi longtemps que pour les mineurs... "Oui, ça va être long. Huit ans, je n'espère pas. Mais on commence un parcours qui risque d'être long, au vu des questions juridiques qui se posent." Cela porte notamment surla prescription des faits, récemment redéfinie par la cour de cassation.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 octobre prochain. ArcelorMittal a déjà été condamné ces dernières années pour préjudice d'anxiété, notamment par la cour d'appel de Nancy.