Au lendemain de l'annonce du maintien du prélèvement à la source au 1er janvier prochain, France Bleu Azur a reçu mercredi matin le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises dans les Alpes-Maritimes. "Une réforme coûteuse" selon Honoré Ghetti.

Nice, France

Après une semaine de tergiversations, le gouvernement maintient finalement le prélèvement à la source au 1er janvier prochain. La réforme de l’impôt sur le revenu contestée par l’opposition, par certains contribuables mais aussi par les entreprises. "Nous avons perdu, nous avons été renvoyés dans les cordes par le Premier ministre" reconnaît Honoré Ghetti, invité de France Bleu Azur mercredi matin. Le président de la CPME (Confédération des Petites et Moyennes entreprises dans les Alpes-Maritimes) dénonce d'abord le coût de la réforme. "J'ai demandé à mon comptable qui va me facturer 5% de plus pour chaque fiche de paye".

Le tabou du salaire rompu

Par ailleurs, Honoré Ghetti redoute une dégradation des relations au sein de l'entreprise. "En France, il y a une culture du secret du salaire" explique ce patron d'une boulangerie. "Alors _quand il va y avoir des négociations salariales_, on va dire "un tel n'a pas besoin d'être augmenté avec les impôts qu'il paye"" craint le président de la CPME. "Ca va mettre une très mauvaise ambiance dans les entreprises".

Première étape pour la mise en place du prélèvement à la source : la validation avant le 15 septembre du taux de prélèvement inscrit sur l'avis d'imposition.