Plus rien n'est clair autour du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu !

Mesure toujours en sursis alors que la réforme est censée entrer en vigueur au 1er janvier.

Sera-t-elle mise en place début 2019 ? Réponse normalement ce mardi 4 septembre 2018 dans la journée alors qu' Emmanuel Macron rencontre son ministre des comptes publics Gérald Darmanin Et dans l'opposition, Les Républicains réitèrent leur appel au renoncement à l'image de Philippe Gosselin, le député LR de la Manche invité de France Bleu Cotentin

"On est à la veille d'une catastrophe industrielle, techniquement ça va bugger et pas seulement pour 1 ou 2 % des contribuables, mais bien 20 ou 25 %. Et sur les feuilles de paie en janvier, chacun aura des dizaines d'euros en moins ! le problème est technique et aussi politique : on est en marche arrière depuis les affaires Benalla, Kohler, Hulot." Philippe Gosselin sur France Bleu Cotentin le 4 septembre