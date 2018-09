Metz, France

C'est l'un de ceux qui a décidé de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en France. L'ancien ministre socialiste et lorrain du budget, Christian Eckert, a évidemment observé attentivement la séquence qui vient de s'achever, ce moment de flottement au sein du gouvernement, finalement tranché ce mardi par le Premier ministre Edouard Philippe : la réforme entrera bien en vigueur le premier janvier prochain.

Pour Christian Eckert, c'est "la fin d'un gros couac. On avait mis en place une réforme, votée en fin de quinquennat de François Hollande, fin 2016. Je ne m'explique pas ce suspense insoutenable. Je pense qu'il y a aussi peut-être la volonté de casser quelques difficultés. Ce gouvernement est en proie à des difficultés. Il y a eu deux grosses démissions très récemment, il y a des gens qui doutent, il y a des mesures très dures qui se préparent. Donc il fallait occuper l'espace médiatique, c'est peut-être une explication."

Mais pour l'ancien député du Pays Haut, le plus important, "c'est que la réforme se fasse. Elle a été votée, elle a été construite, maintenant il faut la décliner, il faut la porter, il faut l'expliquer à nos concitoyens. On craint des erreurs ? Mais on est passé à l'euro, tout le monde avait dit ça va être terrible, il n'y a pas eu de catastrophe. On est passé à l'an 2000, on avait parlé du bug de l'an 2000, il n'y a pas eu de bug de l'an 2000. Si ça met un ou deux mois pour être absolument efficace, ça n'est pas grave."