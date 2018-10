Nancy, France

Ils sont au bout du fil pour répondre à vos questions concernant le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. A Nancy, une cinquantaine d'agents des finances publiques participent à la plate-forme dédiée au prélèvement à la source dont le numéro est le 0811 368 368 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures, 0.06 euros la minute). Si le numéro est très sollicité et que la date de mise en route du prélèvement à la source se rapproche, le climat reste relativement serein.

Calme apparent

Sur ce plateau, pas un mot plus haut que l'autre. Lydie Beck enchaîne les appels avec deux cas classiques : le contribuable qui s'interroge sur l'opportunité d'avoir un taux d'imposition neutre ou celui dont les revenus ont beaucoup changé entre 2017 et 2019. Si les derniers jours ont été plutôt calmes, la situation peut très vite changer :

"Tout article de presse peut avoir une grosse conséquence chez nous. Vous pouvez très bien ne rien avoir le matin et puis vous avez un effet d'annonce à 13 heures ou un reportage et à 13h15, plein d'appels. On est un service qui varie considérablement en fonction de l'actualité."

Sur le plateau, on s'attend à avoir une remontée des appels en octobre quand des simulations de prélèvement à la source apparaîtront sur les feuilles de paie dans certaines entreprises.

Des appels courtois

Malgré le nombre d'appels, jusqu'à 20.000 par jour lorsque le gouvernement a semblé hésiter, le ton est toujours resté courtois explique Florence Perrin, responsable du centre d'appels :

"C'est toujours sensible quand ça touche aux impôts mais en fait, les personnes qui nous appellent sont surtout demandeuses d'informations, pas vraiment inquiètes mais elles veulent savoir comment ça se passe [...]Le calcul de l'impôt n'est en rien modifié, la seule chose qui change, c'est la manière de recouvrer cet impôt."

Et si le calme semble régner sur la plate-forme téléphonique, c'est parfois moins le cas sur le compte Twitter du prélèvement à la source, piloté également depuis Nancy. Si de vraies questions sont posées par les internautes, des tweets plus polémiques peuvent circuler sur le prélèvement à la source. Il ne faut savoir rester très professionnel, explique Céline Martinati, inspectrice des finances publiques, qui co-anime le compte @impotsservice :

"On essaie de prendre du recul [...] C'est le réseau social polémique par excellence mais c'est un réseau social qui a son importance. Il est donc nécessaire pour l'administration fiscale de se plier à ces nouveaux modes de communication, et de rester nous-mêmes en utilisant des moyens modernes."