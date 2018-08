Nice, France

Vous avez sans doute reçu en cette rentrée votre avis d'imposition, le dernier sous cette forme avant la mise en place du prélèvement à la source le 1er janvier 2019. En théorie en tout cas puisque mercredi encore, un porte parole de l'Elysée déclarait que la "décision serait prise mi-septembre". Alors un nouveau report est il possible ? Gilles Gauthier, directeur des Finances publiques des Alpes-Maritimes, était l'invité de France Bleu Azur jeudi matin.

" La réforme concerne 38 millions de foyers fiscaux et 3 millions d'entreprises" rappelle Gilles Gauthier. "Il est donc normal que le Président de la République s'intéresse au sujet" estime le directeur des Finances publiques des Alpes-Maritimes. Mais il exclut tout nouveau report de cette réforme, déjà repoussée précédemment d'un an de 2018 à 2019. "Nous sommes prêts, la réforme est mûre et robuste" est persuadé Gilles Gauthier.

Validation indispensable avant le 15 septembre

Dans la pratique, vous retrouvez dès maintenant sur vos avis d'imposition, le taux de prélèvement qui s'appliquera à votre revenu dès la mise en place de la réforme. Un taux qu'il faut valider avant le 15 septembre, même si vous pourrez encore le modifier sur le site Internet des finances publiques.