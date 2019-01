Prélèvement à la source : le nombre d'appels de contribuables multiplié par deux à Valence

Valence, France

Quatre salles avec dans chacune une quinzaine d'employés, à côté d'eux un téléphone et devant deux écrans d'ordinateur, voilà à quoi ressemble le centre de contact de Valence, dans lequel les agents du département des finances publiques répondent aux usagers concernant le fonctionnement du prélèvement à la source. En tout ils sont soixante à Valence, formés dès l'année dernière pour guider et aider les contribuables dans cette "révolution fiscale". Depuis le 2 janvier ils reçoivent en moyenne 1100 appels par jour et près de 700 courriels, les effectifs sont mobilisés et l'état a même fait appel à des contractuels.

Pas plus de 5 minutes d'attente

En tout il existe 14 plateforme d'appels en France, 10 "centres de contact" comme à Valence et quatre "centres de prélèvements service" (qui gèrent habituellement les mensualisations) dont les agents renforcent le dispositif. Près de 40 000 employés ont été formés au prélèvement à la source, à terme tous les agents des Finances Publiques le seront. Les appels peuvent venir de toute la France, ils sont dirigés vers les centre de contact selon les disponibilités. Quand le standard est trop occupé, l'appel bascule vers des services "de renfort", dans un autre bâtiment, où les agents sont également formés, de telle sorte qu'un contribuable ne patiente jamais plus de cinq minutes.

L'entrée du centre de contact des Finances Publiques à Valence (Drôme). © Radio France - Alexandre Berthaud

Incompréhensions, plus que bugs

Lors de l'appel, l'agent demande d'abord au contribuable son problème, son numéro fiscal, puis vérifie son identité. En moyenne le coup de fil dure cinq à six minutes selon Philippe Boyer, le directeur du centre de contact de Valence. Les nombreux appels concernent en règle générale des incompréhensions : "quel taux, quel prélèvement, quel calcul d’acompte", témoigne Sandra, une des employées. "Les gens ne sont pas agressifs, plutôt contents de nous avoir au téléphone, qu'on prenne le temps et expliquent ce qu'ils n'ont pas compris", ajoute Anthony, un de ses collègues.