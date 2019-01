Prélèvement à la source : les PME de Haute-Vienne restent dans le flou

Haute-Vienne, France

C'est l'une des grandes inquiétudes de cette nouvelle année : le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. D'un côté, des inquiétudes pour les contribuables, dont la plupart s'interrogent sur les conséquences du taux de prélèvement sur leur salaire. Et de l'autre, de grandes incertitudes pour les petites entreprises qui doivent assumer ce nouveau dispositif et intégrer le prélèvement aux salaires de leurs employés.

Quel résultat sur les bulletins de salaire janvier ?

Selon la Confédération des PME (CPME), plus des 2/3 des petites entreprises seraient prêtes en ce début d'année. Pour autant, il y a encore de grandes zones le flou.

Pour Mickaël Fredonnet, PDG d'une société de maintenance industrielle à Rochechouart, par exemple : "on est prêt entre sur le papier mais il reste à le mettre en application. On a déjà mis une indication sur les derniers bulletins 2018, maintenant il faudra voir sur les premiers vrais bulletins de paie si tout est fonctionne car on a eu du mal à avoir les bons taux, et il n'y a eu qu'un mois de test".

C'est lourd et coûteux pour nous" - Mickaël Fredonnet, chef d'entreprise à Rochechouart

D'autant plus que se préparer au prélèvement à la source n'a pas été de tout repos selon les gérants de PME. Le processus a pris beaucoup de temps et pas mal d'argent expliquent-ils. "C'est lourd et coûteux, à l'origine ce n'est pas notre travail de gérer les services financiers publics !" déplore Mickaël Fredonnet. En ce début d'année, les chefs d'entreprises n'ont pas encore tout digéré.