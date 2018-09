Le président en Dordogne de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment était l'invité de France Bleu Périgord ce mercredi matin. Frédéric Liogier demande au gouvernement quelques ajustements sur le prélèvement à la source.

Périgueux, France

Le prélèvement à la source sera bien mis en place à partir de janvier 2019 promet le Premier ministre, Edouard Philippe. Frédéric Liogier, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment en Dordogne, invité ce mercredi matin sur France Bleu Périgord, explique que les petits entrepreneurs ne sont pas "encore prêts" à la mise en place de cette mesure.

"Collecter les impôts, ce n'est pas notre métier" - Frédéric Liogier, président de la CAPEB 24

Frédéric Liogier en appelle au Président de la République et au Premier ministre pour que le gouvernement fasse encore quelques ajustements sur le prélèvement à la source, avant son entrée en vigueur en janvier prochain.

"Notre métier, c'est le bâtiment. Ce n'est pas de collecter les impôts. Aujourd'hui, nous souhaitons une simplification de la mesure", explique-t-il sur France Bleu Périgord, demandant au passage la création d'un numéro vert pour répondre aux questions des salariés sur le prélèvement à la source.

Le prélèvement à la source prendra du temps supplémentaire pour les entrepreneurs : "Aujourd'hui, cela représente une semaine de travail sur une année pour deux à trois salariés. C'est énorme ! Et si on le fait faire [par un comptable], c'est encore un coût en plus pour nos entreprises".

"On n'a plus le temps ! Pourquoi c'est nous qui le faisons ?" - Frédéric Liogier, président de la CAPEB 24

Frédéric Liogier estime que c'est une bonne chose que les contribuables "puissent percevoir un salaire net où on ne paye pas en fonction de l'année précédente". En revanche, il ne comprend pas pourquoi le prélèvement à la source repose sur les épaules des entrepreneurs.

"Pourquoi c'est le chef d'entreprise qui doit le faire ? On n'a plus le temps. Vous savez combien d'heures travaille un chef d'entreprise aujourd'hui ? Sans exagérer, c'est minimum 12 heures par jour ! Et il va falloir encore rajouter du travail ? Pourquoi c'est nous qui le faisons ?", demande-t-il.

Un déficit d'image de l'apprentissage

Le président de la CAPEB en Dordogne est également revenu sur les réformes de l'apprentissage du gouvernement. "Ça va dans le bon sens", se félicite-t-il.

"Il va falloir beaucoup communiquer", Frédéric Liogier, président de la CAPEB 24

Les jeunes selon lui ne connaissent pas assez l'apprentissage et ils ont besoin de rencontrer les chefs d'entreprise : "Il y a encore un problème d'image. Pendant longtemps, quand on n'était pas bon à l'école on disait qu'on finirait dans le bâtiment".

Une formation trop dénigrée d'après Frédéric Liogier alors qu'elle amène 7 jeunes sur 10 à l'emploi. Il faut aussi d'après Frédéric Liogier que les entrepreneurs prennent leurs responsabilités en prenant le temps de former les jeunes.