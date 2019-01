Prélèvement à la source : on ne chôme pas au centre des impôts de Tours

Tours, France

C'est le calme après la tempête au centre des impôts de Tours. Les services ont été surchargés dès le 2 janvier en raison du lancement du prélèvement à la source qui entre en application. Il y avait encore du monde jeudi dans les locaux du centre des impôts de Tours, rue Edouard Vaillant. Il faut dire que cette réforme suscite pas mal de questionnement, d'inquiétude voire de méfiance chez beaucoup de français. Pour obtenir des renseignements auprès de l'administration fiscale, vous avez 3 options : vous déplacer au centre des impôts, vous rendre sur le site des impôts ou composer le 0 809 401 401....une permanence téléphonique qui a été victime de son succès.

Vous êtes en position 25 sur la liste d'attente

Certains contribuables ont dû s'y reprendre à plusieurs fois après avoir attendu 20 à 25 minutes. De notre côté, le test a été relativement concluant puisque l'attente n'a duré que 8 petites minutes. Mais dans certains cas, la permanence téléphonique était saturée d'où la venue de contribuables tourangeaux au centre des impôts. Cela fait 4 fois que j'essaye d'appeler le numéro qu'on nous donne. Personne ne répond. On vous dit que les lignes sonnent occupées. Donc je préfère venir directement.

J'ai essayé d'appeler. On vous dit d'attendre, de rappeler. Je préfère venir - Une contribuable de Tours-Nord

Au niveau national, il y a eu en 2 jours plus d'1/2 million d'appels à tel point qu'à Tours on a rajouté des lignes téléphoniques. Georges Pellisson est en charge de la déclaration des revenus en Indre et Loire. Ici nous avons 3 lignes et on va en rajouter 5 supplémentaires pour désengorger le numéro national et faire en sorte que les gens puissent être traités au téléphone. Nous avons ici à Tours une plateforme locale. Elle est aux 2 Lions et compte 25 lignes. Des lignes qui risquent bien de chauffer à nouveau à la fin du mois lorsque les prélèvements à la source seront tous effectués.

Au niveau national, depuis début janvier, 1 million et demi de français ont consulté leur espace personnel, sur le site des impôts, pour trouver des infos.