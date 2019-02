Prélèvement à la source : "Quasiment aucun bug" en Moselle

Moselle, France

"On a constaté quasiment aucun bug, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé comme catastrophe." Le directeur des finances publiques de Moselle, Hugues Bied-Charreton estime réussi le passage au 1er janvier 2019 au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Erreurs marginales

Invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, Hugues Bied-Charreton expose des chiffres qui indiquent selon lui que les contribuables se sont approprié cette réforme tant attendue que crainte : "Nous avons eu près de 5 millions de connexions sur notre site internet, et 700.000 demandes de modifications de taux, la plupart du temps demandées par les contribuables eux-même, sans passer par nos services."

La Moselle compte 570.000 foyers fiscaux, dont 46% sont imposables

Les seules erreurs constatées seraient des cas particuliers comme des mauvais taux appliqués par les collecteurs, soit des bugs de logiciels, "mais il ne s'agit que de cas très marginaux."

30% de hausse dans les files d'attente

Cette réforme a tout même eu pour effet d'allonger les files d'attentes devant les centres des impôts de Moselle, de l'ordre de 30% depuis le début du mois de janvier. Sur l'accueil téléphonique, Hugues Bied-Charreton assure "un taux de décroché" de l'ordre de 80%. Et alors que le syndicat Solidaire finances publiques dénonçait cette semaine plus de 3.000 demandes par mails auxquelles les services n'avaient pas encore répondu, le directeur assure que l'administration allait tenter de résorber ce retard dans les prochains jours, saluant au passage le travail et l'investissement des agents qui "ont énormément donné d'eux mêmes pour accompagner les contribuables."