Dax, France

Les visages des patrons de bars et restaurateurs de la ville sont fatigués pourtant c'est le travail le plus fastidieux qui les attendaient ce jeudi. Tout ranger, tout nettoyer. Et visiblement ce n'est pas le bilan de ses fêtes qui va leur alléger la tâche. Commençons par le parc des arènes où du monde s'affaire dans ce qui était l'estanquet de l'ASPTT encore quelques heures auparavant. Le responsable, Patrick Dulhost, a la voix qui déraille après 5 jours de travail : "le lundi et le mardi, les gens travaillaient je pense, donc on a eu moins de monde. La météo n'était pas avec nous non plus. On a passé moins de quantité de nourriture. "

Des pyramides de fûts de bière vide un peu partout dans les rues ce jeudi matin. © Radio France - PF

Le premier jour de feria remporte la palme

Le samedi, la journée et le soir, ainsi que le mardi soir et le mercredi ont été les jours avec le plus d'affluence. La pluie du lundi et le calendrier décalé, puisque la feria a commencé le samedi cette année, ont rendu visiblement les choses plus compliquées. Ce que confirme Stéphane Dubosc, le gérant du Phileas Fogg Café : "grosse affluence le samedi soir. Beaucoup de gens sont venus à ce moment là et après, ils ont déserté les fêtes, un petit peu, sur le reste des jours. Je crois que cette année c'est le pire calendrier qu'on puisse avoir. Donc c'est un peu compliqué. "

Si les chiffres officiels de la fréquentation seront sans doute dévoilés plus tard, les autorités ont quotidiennement fait part d'une affluence assez moyenne, notamment au camping et dans les transports.