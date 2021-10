Premier bilan positif pour l'opération 1.000 cafés à Tresson en Sarthe

L'opération 1.000 cafés a été valorisée ce samedi à Tresson au sud de Bouloire en Sarthe.

Tresson, est la première commune de la Sarthe à avoir bénéficié du dispositif. Joël Giraud, le secrétaire d'état à la ruralité était présent dans la commune avec une soixantaine d'élus venus de toute la France pour une journée spéciale de sensibilisation autour de la revitalisation de ces petits commerces.

Une centaine d'ouvertures en 2021

Le dispositif 1.000 cafés a été lancé en septembre 2019 avec pour objectif d'ouvrir 1.000 cafés dans 1.000 communes rurales de France de moins de 3.500 habitants. Avec le Coronavirus, les ouvertures ont pris du retard, mais une centaine d'établissements seront livrés d'ici la fin de l'année. Une quarantaine sont ouverts dont deux en Sarthe à Tresson et Fercé-sur-Sarthe..

Un accompagnement personnalisé

C'est le groupe SOS qui est chargé de monter les différents projets. Un appel d'offres a été lancé en 2019. Plus de 1.200 maires ont répondu dans toute la France. Et parallèlement, l'association a aussi reçu plus de 3.000 candidatures de personnes pour devenir gérants. Le groupe SOS fait le lien; accompagne les élus et forment les futurs gérants. "On aide le maire à restaurer le lieu et on forme les gérants; c'est un accompagnement personnalisé" souligne Jean-Marc Borello, le président du groupe SOS. Près de six millions d'euros ont été investit pour les différents lancements des projets. Les gérants sont salariés du groupe SOS. La plupart sont rémunérés au SMIC et logés par les communes. Ils sont également aidés sur la comptabilité.

Géraldine Vidal, au centre, la gérante du café de Tresson © Radio France - Christelle Caillot

À Tresson, c'est une réussite

En 2019, les deux commerces de cette commune de la Sarthe de 477 habitants ont fermé. Du coup, l'ouverture d'un café qui fait aussi relais colis, et épicerie avec des produits locaux est accueilli avec plaisir. Pour Françoise par exemple qui vit à Tresson depuis plus de vingt ans et qui tient des gîtes : "c'est un vrai bonheur d'avoir ce lieu de convivialité; en plus la patronne, elle est géniale, elle organise pleins d'animations".

La patronne, c'est Géraldine Vidal. Cette femme qui travaillait dans le médical voulait changer d'activité. Elle a postulé sur ce poste de gérance et ne regrette rien du tout bien au contraire.

Je voulais me sentir utile dans un petit village et je crois que j'ai réussi

Elle est rémunérée au SMIC et elle est logée par la commune. Son café, baptisé le "Délicatresson", c'est aussi une épicerie avec des produits locaux, équitables, un relais colis. Elle organise également des soirées spéciales. Le café aura bientôt un point de la française des jeux et du PMU. Géraldine Vidal, souhaite également mettre en place un service de co-voiturage à partir de son établissement.

Tresson, est la première commune de la Sarthe à avoir ouvert ce type d'établissement. Un autre établissement de l'opération "1.000 cafés" est déjà ouvert dans le département à Fercé-sur-Sarthe. Six autres sont en projets : St-Biez-en-Belin, Marigné-Laille, Moulins le Carbonnel, Ancinnes, et Ligron.