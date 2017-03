Premier contrat de ruralité dans l’Indre : 17 millions d’euros pour que les communes ne soient pas des "nécropoles"

Les quatre communautés de communes du Pays de Valençay ont signé le premier contrat de ruralité avec la préfecture de l’Indre, mardi 21 mars 2017. Un contrat servant à financer le développement des zones rurales.

Il y avait une quinzaine de personnes pour signer ce contrat de ruralité, mardi 21 mars, au Château de Valençay. Toutes très heureuses d'avoir bouclé le dossier en un temps record, cinq mois à peine.

Ce contrat, c’est le premier de l’Indre et le troisième de la région Centre, un motif de satisfaction supplémentaire pour les élus, qui voient dans la dotation exceptionnelle de l’Etat l’une des seules façons pour les communes rurales de ne pas sombrer. C’est en tout cas l’avis de Michel Hetroy, le maire de Châtillon-sur-Indre, une commune qui a perdu 900 habitants entre 1976 et 2016.

Sans aides, il y aura des grandes métropoles et des grandes nécropoles. - Michel Hetroy, maire de Châtillon-sur-Indre et président de la communauté de communes du Chatillonnais en Berry

Dix-sept millions d’euros pour le Pays de Valençay

Les présidents des quatre communautés de communes du Pays de Valençay ont vite su réagir après une première réunion avec le Préfet de l’Indre, Seymour Morsy, qui avait tenu, en octobre, à les informer de ce nouveau programme.

C’est un engagement de Manuel Valls, annoncé lors du troisième comité interministériel aux ruralités à Privas en mai 2016, quand il était encore Premier ministre. Le contrat de ruralité est présenté comme "l’instrument d’une réelle stratégie de développement territorial", dans une communication de la préfecture de l’Indre.

Il doit permettre à la ruralité de "s’affirmer comme un territoire attractif et de développer les outils d’attractivité des jeunes populations", de "régénérer un développement territorial qualitatif et durable pour les générations futures", et de "mettre en lumière ses atouts économiques, touristiques, environnementaux, patrimoniaux et paysagers".

Séduits, les quatre présidents de Chabris Pays de Bazelle, du Châtillonnais en Berry, d’Ecueillé-Valençay, de la Région de Levroux ont rendu les premiers éléments de leur dossier le mois suivant. Résultat, 50 communes, comptant près de 32.000 habitants, bénéficieront de 17 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), à titre individuel ou en tant que membres d’une communauté de communes.

Cette dotation "est un point fort supplémentaire pour développer nos projets en milieu rural", déclare Claude Doucet, le président de la communauté de communes d’Ecueillé-Valençay, qui a obtenu une dotation de six millions d’euros. Selon lui, le problème des zones rurales n’est pas l’absence de projet, mais de moyens : "nous avons des projets, contrairement à ce qui peut être entendu ici ou là, mais il nous faut les financer."

Ce qui compte, c’est qu’on se sente soutenus par les services de l’Etat en tant que territoire qui avance. – Claude Doucet, président de la communauté de communes d’Ecueillé Valençay

Vingt-sept projets seront financés en quatre ans

Au total, 27 projets seront financés dans le Pays de Valençay grâce à cette dotation. Certains ont déjà été précisés, par exemple l’installation d’ateliers relais à Chabris, Châtillon-sur-Indre, Clion-sur-Indre et Levroux pour faciliter l’accueil des entreprises, la création de pistes cyclables utilitaires sur la communauté de communes d’Ecueillé-Valençay, la réhabilitation énergétique des bâtiments publics à Baudres, Ecueillé, Pellevoisin et Valençay, la réalisation de la médiathèque de Châtillon-sur-Indre, etc.

D’autres restent encore assez vagues : la mise en place de bornes Wifi, la mise en œuvre d’une politique de santé sur le territoire, le développement de l’abattoir de Valençay, le développement de l’agriculture de niche locale "les AOC", etc.

Globalement, les projets correspondent à six thèmes : l'accès aux services et aux soins, la revitalisation des bourgs, l'attractivité du territoire, les mobilités, la transition écologique et la cohésion sociale. Ils vont donc du développement du tourisme à l'amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les bourgs.

Des projets trop chers pour les budgets des communes

Ces projets ne pourraient pas voir le jour, ou pas dans ces délais, sans les aides de l’Etat. A Clion-sur-Indre, par exemple, les travaux d’accessibilité dans le centre ont été estimés à 500.000 euros alors que le budget annuel de la commune est d’un million d’euros. Quant aux travaux de rénovation des piscines de Châtillon-sur-Indre et de Chabris, estimés à cinq millions d’euros et en théorie à la charge seule des deux communautés de communes, ils ne pourraient pas non plus être réalisés sans cette dotation exceptionnelle.

Mais malgré cette signature, William Lauerière, le président du Pays de Valençay, reste prudent. Le contrat de ruralité dure quatre ans, certes, mais il doit être renégocié annuellement : seuls les projets de la première année sont assurés.

Ça fait 16 ans que je suis élu, donc je suis toujours assez prudent sur ce que l’on nous promet. – William Lauerière, président du Pays de Valençay

Bientôt d’autres contrats dans l’Indre ?

Le président du Conseil départemental de l’Indre reste confiant. Serge Descout est persuadé que tout se passera bien et que d’autres contrats de ruralité seront bientôt signés. Il y en aurait même un qui se préparerait dans le sud de l’Indre. "Quand on est le premier, quelqu’un cherche à être le deuxième. Donc ça viendra très rapidement."

Nous croyons à l’avenir de la ruralité. [Avec ce contrat,] le monde rural se sent un peu moins seul, un peu moins oublié. – Serge Descout, président du Conseil départemental de l’Indre

Les communautés de communes qui souhaitent signer un contrat de ruralité ont jusqu’à la fin du mois de juin 2017.