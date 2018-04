De grandes banderoles l'annoncent devant l'Intermarché de La Mézière : le magasin est à nouveau ouvert le dimanche matin, comme c'était le cas entre 2010 et 2016. Ces horaires avaient changé il y a deux ans en raison d'un arrêté préfectoral interdisant l'ouverture le dimanche dans les grandes surfaces alimentaires du pays de Rennes. Mais le 6 avril, le tribunal administratif a décidé d'annuler la mesure.

Hier matin, l'Intermarché de la Mézière, comme d'autres supermarchés a donc rouvert ses portes à une clientèle ravie de pouvoir faire ses courses. "Je suis en déplacement la semaine pour mon travail, donc je viens acheter tout ce dont j'ai besoin le dimanche matin", explique Loïc, dont le caddie est bien rempli. Brigitte, une autre cliente, est du même avis :

Ça doit arranger tout le monde. Quand on a oublié quelque chose, on peut venir ici. On ne trouve pas tout dans les petites épiceries ou les commerçants de quartier.