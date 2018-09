C'est le Club Med qui ouvre la danse en Tarentaise avec sa campagne de recrutement pour le tout nouvel établissement des Arcs. Saisonniers et employeurs ont rendez-vous toute la journée ce mercredi, à l’Espace Savoy, de Bourg Saint Maurice.

Bourg-Saint-Maurice, France

Le géant des séjours tout compris, haut de gamme recherche du personnel pour son tout dernier établissement qui ouvrira en décembre aux Arcs. Plus de 300 postes sont à pouvoir.

Le Club Med recherche des profils particuliers pour l’ouverture de cet établissement

Désormais le Club Med communique ouvertement sur les métiers liés aux espaces réservés aux très riches vacanciers. L'employeur recherche des gouvernants par exemple, des sommeliers dédiés à ces familles aisées, bref du personnel haut de gamme, bilingue au minimum. Souvent il faut avoir de l'expérience pour décrocher le poste.

"On se les arraches tous" dit une personne chargée du recrutement. Côté cuisine, les chefs de partis ou les seconds sérieux sont des perles rares. Même chose concernant toutes les personnes qualifiées s'occupant des enfants comme les auxiliaires puéricultrices ou les animateurs.

Des emplois précaires dans une structure luxueuse

Même si c’est enfoncer une porte ouverte que de dire cela, il faut le rappeler : le Club Med recrute des emplois précaires pour travailler dans une structure très haut de gamme. Tous les postes à pourvoir sont en CDD, même si la direction insiste sur le suivi de carrière et les formations proposés au personnel. Le forum de recrutement c’est à Bourg Saint Maurice, à 8h45 ou 13h45 à l'Espace Savoy 228 avenue Maréchal Leclerc.

Des emplois pour les locaux en perspective

L'immense avantage pour les habitants de la vallée c'est le funiculaire qui monte de Bourg Saint Maurice jusqu'à la station. Pas besoin de prendre la voiture et surtout pas besoin de loger en station où tout est plus couteux. Un spécialiste de l'emploi saisonnier en Tarentaise précise que "les locaux sont généralement des saisonniers exigeants". Et notamment en termes de salaire. Ils ont souvent un savoir-faire, une très bonne connaissance du terrain qu'ils mettent en avant. Ils se positionnent plutôt sur les postes à responsabilité.

Premier forum pour préparer la saison hivernale donc aujourd'hui à Bourg saint Maurice, en octobre viendra celui d’Albertville. L'an dernier près de 4 000 postes étaient à pourvoir. 250 entreprises recrutaient. Le forum avait accueilli quelques 3 000 candidats.