Premier jour de soldes calme à Châteauroux, les clients de la première heure en profitent

C'est une question d'habitude pour Cécile : "j'achète tous mes vêtements pendant les soldes". Dans les rues du centre-ville de Châteauroux peu fréquentées en ce premier jour de ristournes, elle a une technique rodée. Elle achète ce qui vaut le coup, et pour le reste, elle anticipe : "je viens faire du repérage et je reviendrai plus tard pour voir si il y a des démarques supplémentaires".

Si il y a peu de monde, certains s'en réjouissent : "On a de la place dans les magasins et du choix, c'est pas mal finalement" sourit Loïc, déjà plusieurs sacs à la main.

Si certaines enseignes commencent les soldes avec du -50% voire -60%, d'autres affichent des promotions plus faibles, ce qui n'est pas au goût de Ginette et Catherine. Face à une vitrine de chaussures, elles attendent que les prix baissent au moins de moitié avant de craquer.

des craintes confirmées

Les commerçants craignent un mauvais cru pour les soldes d'hiver 2022 en raison de la crise sanitaire et du retour massif du télétravail. Ginette, 66 ans, ne fait que confirmer leurs peurs : "On n'a pas trop envie de s'habiller, y a plus de sorties, donc on a moins l'occasion de bien s'habiller".

Dans les magasins en effet, certains responsables notent une première journée particulièrement calme, bien qu'elle ne soit pas encore représentative : "on fera le point samedi" explique Asma, qui gère la boutique de prêt à porter Perla.