Premier moule prototype cette semaine dans l'ancienne usine Jacob Delafon à Damparis dans le Jura

Avec la sortie de son premier moule prototype cette semaine, l'ancienne usine Jacob Delafon de Damparis dans le Jura retrouve des couleurs. Vendue il y a un an par son propriétaire le groupe Kohler, la nouvelle entité, baptisée Jurassienne de Céramique Française par son repreneur la société Kohler, prépare ainsi le retour à la production en février 2022 avec la perspective de produire 100 000 pièces d'ici un an.

La production de masse est incontournable pour parvenir à l'équilibre .- Manuel Rodriguez, le PDG du groupe Kohler, nouveau propriétaire de la Jurassienne de Céramique Française.

54 salariés ont déjà été réembauchés. Ils devraient être une centaine en fin d'année prochaine. Parmi eux, Valérian, dessinateur 3 D et développeur, travaille déjà sur le site en cours de transformation : " Avec 10 années d'expérience dans l'usine précédente, j'aurai pu trouver du travail ailleurs. Mais le projet de reprise me tient vraiment à cœur. Je suis sûr que grâce à nos savoir-faire sur place, nous allons réussir à défendre la seule véritable usine de céramiques made in France. "

L'ancienne usine Jacob Delafon à Damparis accueillera bientôt une cinquantaine de salariés. © Radio France - Claude Bruillot

S'imposer face à la concurrence étrangère

Le groupe Kohler se donne deux années pleines pour parvenir à l'équilibre. Un challenge tout à fait réaliste pour Manuel Rodriguez qui mise sur le contexte économique défavorable aujourd'hui pour les produits concurrents importés : " Actuellement, un container qui transporte à peine 400 cuvettes de toilettes en provenance de Chine par exemple, coûte 20 000 dollars. Ces coûts de transports très élevés doublent carrément le prix de revient du produit en question. C'est une opportunité pour nous qui développons le made in France grâce à nos savoir-faire. "

Il ne reste plus maintenant que quelques mois à patienter avant de voir réapparaitre dans les " chantiers " de l'ancienne usine Jacob Delafon de Damparis, les experts en émaillage, en cuisson et en coulage. Et la " barbotine ", le fameux mélange, à base de sables concassés notamment, pourra alimenter à nouveau la production des lavabos et autres cuvettes, plus françaises que jamais.