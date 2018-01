Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Que pensez-vous de la décision du gouvernement de réduire de deux semaines la période de soldes l'année prochaine ?

Micheline Favreau-Cerrato : Pour nous c'est logique. On voit de toute façon que tout se joue en première semaine. En deuxième et troisième semaine on a encore des démarques mais finalement ça s'essouffle vite. Alors quatre semaines ça suffit. Il faut dire que les soldes ne sont plus aujourd'hui un événement exceptionnel. Entre les ventes privées et les opérations de promotion à l'année ça n'a plus la même attractivité qu'avant.

A vous entendre on a l'impression que les soldes n'ont plus de sens !

Aujourd'hui notre concurrent principal c'est internet et c'est le Black Friday du 23 novembre qui a fait beaucoup de mal au commerce traditionnel. Il y a 30 ans la concurrence c'était les centres commerciaux. Aujourd'hui c'est internet. Il faut s'adapter. Espérons que les soldes nous permettrons de tirer notre épingle du jeu.

Justement, que pensez-vous du démarrage des soldes d'hiver à Bordeaux cette année ?

C'était plutôt mitigé mercredi pour la première journée, comme la météo d'ailleurs, mais aujourd'hui (samedi) il y a beaucoup de monde dans les boutiques. Le premier samedi des soldes c'est toujours une grosse journée. En plus il ne fait pas trop beau et les gens ne seront pas tentés d'aller se promener sur le Bassin d'Arcachon. Et puis il y a encore de très beaux produits dans nos magasins avec de belles affaires à réaliser.