Premier samedi sans manifestation à Nancy : les commerçants heureux mais prudents

C'est une première en 14 semaines. Aucune manifestation contre le pass sanitaire n'a eu lieu dans le centre-ville de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, ce samedi. Ce sera désormais le cas une semaine sur deux, comme le prévoit l'accord trouvé la semaine dernière entre les commerçants de l'Union des entreprises de proximité de Meurthe-et-Moselle, l'U2P, et les manifestants du bloc lorrain.

Les successions de manifestations dans le centre-ville chaque samedi étaient devenues trop lourdes à supporter pour les commerçants. Elles ont été source d'inquiétude pour Marie-Caroline Orluc, gérante d'un magasin rue Saint-Dizier : "dès 14h le centre-ville était vide. On comprends les manifestants, mais nous avons besoin de manger, nos employés aussi."

Un impact des manifestations sur le commerce que Ludovic Clément, patron d'une charcuterie, a aussi constaté, "le samedi c'est une baisse de chiffre d'affaires de 30%" pour son établissement.

Un accord pérenne ?

Tous font part désormais de leur satisfaction ainsi que de leur soulagement et espère que cet accord sera le plus durable possible. "On a gagné un match" sourit Fabrice Gwizdak président de l'U2P de Meurthe-et-Moselle, avant de tempérer "mais le championnat est encore long". L'arrivée de nouvelles contestations sociales n'est pas exclue selon lui, et "le plus dur reste à faire, explique Fabrice Gwizdak, il y a beaucoup d'associations et de causes donc on ne peut pas négocier avec tout le monde, mais on va essayer".

