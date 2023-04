Premier semestre 2026 : Une date objectif pour l'ouverture de la Maison de Santé à Sablé-sur-Sarthe

C'est un projet attendu des habitants de communauté de communes du Pays Sabolien, surtout que certains n'ont pas de médecin traitant. Professionnels de santé et collectivités, réunis au sein d'un comité immobilier, négocient depuis des mois sur la forme que doit prendre cette Maison de Santé de 1600 mètres carrés. Il faudra au moins trois ans pour construire le lieu. L'architecte, qui n'est pas encore choisi, devra agencer toutes les pièces et les bureaux, déjà pré-délimités par le maître d'ouvrage, et dessiner la forme du bâtiment.

"On a beaucoup insisté pour avoir un lieu unique"

C'était une des principales volontés des professionnels de santé, d'après Frédéric Luisetti, médecin généraliste depuis 20 ans à Sablé-sur-Sarthe qui travaille dans l'actuelle maison médicale Joseph Lambert. "Un lieu unique, c'est important pour travailler ensemble avec les patients. C'est d'ailleurs ce que souhaitent l'ARS et l'Etat", explique le médecin. Un lieu unique où l'objectif est de réunir 30 professionnels de santé, dans l'idéal. Dont 12 médecins généralistes, et on sait déjà que 9 souhaitent intégrer la Maison de Santé, ainsi qu'une infirmière et deux diététiciennes. Reste à recruter des orthophonistes, des kinés, des sages-femmes, des assistants médicaux. Il y aura aussi un bureau prévu pour les externes. Des médecins hospitaliers seront également intégrés au projet. En revanche, il n'y aura pas de dentistes, car le matériel de radiographie et les portes en plomb anti-rayons X représentaient un coût trop important.

Attirer de jeunes médecins et personnels de santé

Mais il faut pouvoir attirer de nouveaux professionnels sur le territoire de Sablé-sur-Sarthe. Pour cela, la comcom compte, entre autres, sur l'aide à l'installation de 50 000 euros dont bénéficiera chaque soignant qui souhaite s'installer. Sinon, dans les négociations, les soignants ont demandé à ce que les charges ne pèsent pas trop lourd. Donc, ils devront payer, en plus du loyer de leur cabinet, celui des salles d'attente et de réunion, mais aussi l'eau. L'électricité, le chauffage, l'entretien des parties extérieurs et de l'ascenseur seront, eux, pris en charge par la collectivité.

Coût du projet : 5,9 millions d'euros. Dont 2,5 millions à charge de la collectivité, qui cherche encore des subventions pour faire baisser ce reste à charge.