Seine-Maritime : protocole sanitaire strict pour les clubs de football, avant le retour de la coupe de France

318 équipes de Normandie participent au premier tour de la coupe de France de football. La compétition commence ce 22 août. Elle est de retour, après une pause forcée. L'an passé, le Covid-19 a interrompu le premier tour de ce championnat. En 2021, les matchs reprennent, mais les équipes en lice doivent respecter un protocole sanitaire. Des règles parfois lourdes ou même floues, selon certains dirigeants de clubs en Normandie.

Beaucoup de tâches pour les bénévoles

La contrainte : c'est la seule idée qui vient à l'esprit des présidents de clubs de football. La compétition reprend, mais les règles relatives à la Covid-19 font peser des risques sur ces équipes qui comprennent des bénévoles. "Le dernier match de coupe de France que nous avons disputé, c'était en août 2020. C'est quasiment un an, alors on a évidemment envie de jouer. Néanmoins, avec les dispositions du décret anti-Covid, cela pose énormément de handicaps et c'est très lourd à gérer", estime Didier Lainé.

Le président de l'Amicale Sportive Sainte-Adresse But liste plusieurs inconvénients : "Nous sommes au mois d'aout, et énormément de joueurs sont encore en vacances. Ils n'ont pas tous rempli leur dossier de licence. Il faut qu'ils soient vaccinés : s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils passent un test. C'est problématique, vu les files d'attente devant n'importe quelle pharmacie actuellement".

Il y a beaucoup de choses à faire pour le club de Seine-Maritime, et les conséquences sont notables : "C'est très lourd et évidemment, nous ne présenterons pas l'équipe la plus performante, mais avec des joueurs qui peuvent passer à travers ces différentes étapes", indique le dirigeant de l'équipe.

Des renforts de pédagogie et d'explications

Pour Samy Bouguern, même constat. Le président du Rouen Sapins Football Club se fait pourtant une joie de reprendre la compétition. "On a eu deux années difficiles, avec à peine 2 à 3 matchs, pour le début de la coupe de France, avant d'être coupés en plein élan, en octobre 2020", explique le responsable sportif.

Mais cette joie, c'était jusqu'à l'instauration de ces règles. "On savait qu'il y a protocole qui allait être mis en place, à partir du 1er août, mais on ne l'a eu que la semaine dernière : il a fallu un temps pour qu'on puisse le comprendre, l'expliquer", pointe Samy Bouguern. Pour le président de club rouennais, tout cela exige une mise en place lourde. Il en redoute les conséquences : "Ça implique beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications. J'ai tout de même une crainte, avec toutes ces contraintes : c'est que tout cela nous fasse perdre des bénévoles, pour certains livrés à eux-mêmes, dans un contexte déjà difficile".

Il déplore des obligations longues : "On doit aujourd'hui nommer un responsable Covid. Il va tenir un registre avec les différents éléments de vaccination, de tests qui devront pouvoir être présentés aux autorités en cas de contrôle. Il faut qu'on puisse avoir un pass pour pouvoir accéder aux vestiaires, par exemple. Pour ce qui est de nos joueurs et de nos éducateurs, il va falloir pouvoir présenter un schéma vaccinal complet. Ce sont donc les deux doses, avec la semaine qui valide la vaccination, ou un test antigénique ou encore un test PCR de moins de 72 heures".

Samy Bouguern note tout de même une inflexion. "Contrairement à ce qui avait été dit, on n'aura pas à contrôler les entrées des spectateurs, c'est un soulagement", ajoute le président de l'équipe. Le protocole ne prévoit en effet le contrôle de ce pass, uniquement dans les stades classés comme "établissements recevant du public" et "clôturés avec accès réservé exclusivement à l'accès des spectateurs".

Pour cette coupe de France particulière, les équipes participantes ou encore les spectateurs sont concernés par ces règles. Ce train de mesures a été mis en place par le ministère des Sports, et transposé par la Fédération Française de Football, au niveau régional et local.