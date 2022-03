Premier vol réussi pour l'A380 d'Airbus avec un carburant 100% durable

Après l'A350 et l'A319neo, Airbus a réussi pour la première fois vendredi à faire voler pendant trois heures l'A380, son superjumbo, avec des carburants aériens durables (SAF) issus de la biomasse. Nouveau vol test prévu mardi entre Toulouse et Nice.

Encore un progrès pour l' "avion vert". Airbus annonce ce lundi avoir fait voler son 1er A380 avec 100% de carburants durables, les fameux SAF, ces carburants issus de la biomasse (huile de cuisson ou végétale, graisses animales ou encore résidus forestiers). Le superjumbo a décollé de Blagnac vendredi et volé pendant trois heures grâce à un moteur ne fonctionnant qu'avec des SAF, soit 27 tonnes de carburants écologiques fabriqués en Normandie. Un autre vol similaire avec un A380 est programmé mardi, cette fois entre Toulouse et Nice "pour tester l'utilisation des SAF au décollage et à l'atterrissage", précise Airbus.

Il s'agit du troisième type d'avion Airbus à voler à 100 % SAF en douze mois ; le premier était un Airbus A350 en mars 2021 suivi d'un monocouloir A319neo en octobre de l'année dernière. Selon les études, les carburants dits SAF réduisent de 50 à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Airbus rappelle que tous ses avions "sont actuellement certifiés pour voler avec jusqu'à 50 % de SAF mélangé à du kérosène. L'objectif est d'atteindre la certification 100% SAF d'ici la fin de cette décennie".