Première à PSA Sochaux : deux séances de production entre les fêtes

Production inédite à Sochaux entre Noël et Nouvel An

Sochaux, France

C'est inédit dans l'histoire récente de PSA Sochaux. Alors que la production est habituellement à l'arrêt total entre Noël et Nouvel An, deux séances de travail sont programmées ce vendredi 27 et ce samedi 28 décembre. Il s'agit de répondre à une demande commerciale en 3008 et autres SUV toujours soutenue, au terme d'une année de production record dans l'usine du Doubs. 515 000 véhicules auront été produit à Sochaux en 2019, un chiffre jamais atteint dans l'histoire plus que centenaire de l'usine historique.

Pas de pression, que des volontaires souvent intérimaires

Ces deux séances se tiennent avec l'appui d'opérateurs volontaires. Les syndicats craignaient des pressions de la part de la direction pour constituer ces deux équipes. En réalité, les volontaires ont été largement majoritaires.

Ce sont principalement des intérimaires qui récupèrent une partie du salaire qu'ils ne touchent pas habituellement pendant la pause des fêtes.

Il est inadmissible que Mulhouse chôme pendant que Sochaux est à la gorge

"J'ai été surpris de voir que les équipes se sont constituées spontanément avec des volontaires. Je ne m'y attendais pas du tout", confie jan Luc Ternant de la CFTC.

De son côté, la CFE CGC a poussé fort pour l'obtention d'une prime de 50€ pour ces deux séances. "Finalement, la prime plus le volontariat ont fait qu'il n'y pas eu de recours à la contrainte", ajoute Laurent Oechsel pour la CFE CGC. Pour la CGT, "d'autres solutions auraient été possibles par un lissage du travail durant l'année avec les autres sites. Il est inadmissible que Mulhouse chôme alors que Sochaux est à la gorge", affirme Jérôme Boussard de la CGT.