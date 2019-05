Première année au beau fixe pour le village de marques de Villefontaine-La Verpillière (Isère)

The Village, le village de marques de Villefontaine-La Verpillière a accueilli ses premiers clients le 18 mai 2018. Un an après, le directeur du site a le sourire. Les chiffres d'affaires des boutiques sont au-delà des prévisions.

Il y a un an, le 18 mai 2018 précisement, ouvrait The Village, le village de marques de Villefontaine-La Verpillière, le long de l'A43. Un projet qui a mis beaucoup de temps à voir le jour tant les oppositions furent fortes, avec à la clé une bataille juridique de plus de 10 ans. The Village, c'est 22.000 mètres carrés de boutiques et un investissement privé de près de 150 millions d'euros.

The Village fonctionne sur le principe de l'outlet : des marques haut-de-gamme qui proposent les collections précédentes entre -30 et -70%. A l'ouverture, il y avait 70 boutiques. Il y en a un peu plus de 100 aujourd'hui pour arriver à 125 d'ici fin 2020. Côté fréquentation, la Compagnie de Phalsbourg, le principal promoteur, tablait sur 3 millions de personnes première année. Elle frôle les 4 millions, pour espérer atteindre les 5 millions en rythme de croisière. Côté chiffres d'affaire, selon le directeur du site Julien Raabe, les résultats sont jusqu'à 30% plus importants que ce qui était espéré.

Des embauches en plus à venir

Le site va, pour sa 2e année de fonctionnement accueillir de nouvelles enseignes et l'hôtel 4 étoiles, annoncé il y a un an, devrait ouvrir courant 2020. Tout ça engendra des dizaines d'emplois supplémentaires. The Village a permis la création de 650 postes aujourd'hui.

Parmi les embauchés, d'après les chiffres fournis par le Pôle emploi de Villefontaine qui a géré la majorité des recrutements, il y a 73% de demandeurs d'emploi, 80% de femmes, 58% de 25-50 ans et près de 50% d'habitants de la Capi, l'agglo de Villefontaine-La Verpillière. Comme cela avait été le cas en mars 2018, avant l'ouverture, un grand job-dating est prévu au mois de juin. Pour se manifester, il faut envoyer se manifester via cette adresse mail : villageemploi.38171@pole-emploi.fr

Difficile d'évaluer l'impact de The Village sur l'activité des commerces des environs

Du côté des commerçants des communes voisines, on le dit, au cours de cette première année de fonctionnement, leurs chiffres d'affaires en moyenne baisse de 20%. Mais les facteurs sont nombreux : souci de pouvoir d'achat, les centre-bourgs de plus en plus boudés par les consommateurs, l'e-commerce en plein boom, favorisé par les manifestations des gilets jaunes en fin d'année. Si pour la fédération des commerçants du Nord-Isère, The Village a forcément eu un rôle, difficile de mesurer avec précision la part que cela représente.

