Première en France : l'université de Perpignan propose une formation "de manager de monuments historiques"

C'est une formation unique en France. L'université de Perpignan va proposer, à partir du mois de novembre, une formation de gestion et management des monuments historiques. Cette formation s'adresse à la fois aux propriétaires qui souhaitent exploiter au mieux le potentiel touristique de leur(s) monument(s) et aussi aux professionnels qui souhaitent conseiller ces propriétaires.

"Aujourd'hui le patrimoine vit en partie sous l'assistanat privée et la générosité sélective de l'Etat. Il faut donc sortir de cette dépendance. Cette formation est totalement centrée sur la gestion, le management, le marketing et le numérique," explique Jean-Claude Ducatte, un des promoteurs du nouveau Diplôme Universitaire.

Cette formation, Jean-Claude Ducatte, propriétaire du Fort Saint-Elme à Collioure, l'aurait évidement suivie à ses débuts. "Moi, j'ai réussi à sortir ce monument de l'oubli et à le préserver, mais parce que j'avais une formation de droit et de conseils en marketing, mais ça a été très très dur. Je n'avais aucune référence. On veut maintenant professionnaliser un secteur qui ne l'est pas."