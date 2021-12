Première grève au nouvel hôpital de Maubeuge pour dénoncer la détérioration des conditions de travail

"on a un bel outil de travail, on a un bel établissement, on a des conditions pour accueillir nos patients qui sont exceptionnelles, mais humainement parlant l'ambiance s'est fortement dégradée", lance Sonia infirmière au bloc opératoire qui a perdu 4 agents depuis le déménagement, une cinquantaine selon la CGT dans tout l'établissement.

Avec ce manque d'effectif, les tensions se multiplient selon elle entre les médecins et le personnel paramédical

Dans un bloc opératoire notre leitmotiv c'est quand même la sécurité des patients, et là on n'est pas spécialement concentré à notre tâche comme on devrait l'être, mais on est aussi soumis à des pressions, happés par un sentiment de mal-être

Dans un autre service, une infirmière contractuelle estime qu'il manque au moins 1 infirmière et une aide soignante, avec la 5° vague qui arrive ça devient très compliqué assure la jeune femme

On n'a pas l'impression de ne pas avoir fait notre travail quand on finit notre poste de travail, les équipes sont épuisées, on vient au travail avec un boulet au pied ! on n'est plus content du travail qu'on fait, on travaille dans l'insécurité

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

26 démissions selon la CGT depuis le déménagement

Et puis il y a aussi des problèmes logistiques selon la CGT comme le parking qui est largement insuffisant pour le personnel et les patients, il manque au moins 400 places selon Guillaume Rosey, secrétaire de la CGT.

Des équipes fatiguées aussi par presque 2 ans de pandémie, résultat les démissions se multiplient 26 depuis le déménagement selon le syndicaliste, et ça risque de continuer, cette infirmière pense à la reconversion ou à partir en libéral

Il y a rien qui nous motive à venir, même sur les contrats, on est énormément de contractuels, on n'a pas les même primes, pas le même salaire pour le même travail, on se sent pas valorisé

Elle pense aussi à traverser la frontière pour continuer à exercer son métier comme ses collègues qui sont en train de faire leurs dossiers.

La direction ne confirme pas le chiffres de la CGT mais confirme la vague de démission depuis des mois sans forcément la mettre en lien avec le déménagement. La direction explique par ailleurs que comme à l'échelle nationale, l'hôpital de Maubeuge doit faire face à des problèmes de recrutement, et qu'il va intensifier sa politique de titularisation des contractuels.

Sur la question du parking, des discussions sont en cours avec la mairie notamment pour trouver des places de stationnement supplémentaires autour de l'établissement.