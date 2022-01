Première grève de l'année chez les sapeurs pompiers d'Alès

Le premier mouvement de grève de l'année chez les sapeurs-pompiers gardois. En l'occurrence ceux du centre de secours principal d'Alès. Il démarre ce mardi, il est reconductible jusqu'au 17 mars à l'appel du syndicat Les Autonome. Le CSP d'Alès, ce sont professionnels et volontaires, près de 200 personnes et aux alentours de 9.000 interventions par an. Pour mémoire en 2005, on ne recensait que 6.000 sorties. Notamment pour des transports de malades qui nuisent aux interventions de secours.

Une activité soutenue qui n'a pas été compensée par des emplois supplémentaires. La direction du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) s'étant engagée à faire passer (pour l'ensemble du département) les 685 effectifs actuels à 750 mais d'ici 2028. En attendant à Alès on note - dit dans un communiqué le syndicat - "des dysfonctionnements mettant en jeu la sécurité de la population du secteur défendu", (une trentaine de communes autour d'Alès), soit près de 91.000 personnes concernées.

Trop de transports de malades

Ce que dénonce le syndicat les Autonomes, les transports de malades d'un hôpital vers un autre par exemple qui nuisent au service de secours type incendie. Il réclame d'ailleurs : "qu’un départ incendie soit assuré sans rupture au CSP Alès et que sa capacité normale pour y répondre soit composée de 9 sapeurs pompiers afin d’armer un engin-pompe et un moyen aérien". Lors des gardes (composées normalement de 18 personnes), les 4 services d'ambulance assurées par 3 sapeurs pompiers "empêchent en cas d'embouteillage les autres interventions" précise le syndicat.

Trop de transports de malades pour le centre de secours d'Alès (Gard). Copier

Une caserne vieillissante, un autre à venir ?

Plus à la marge, les Autonomes constatant une caserne vieillissante (inaugurée en 1999) souhaiterait : "un grand plan de rénovation bâtimentaire du CSP Alès". Au regard de l’accroissement des activités, (on est passé de 6.000 interventions en 2005 à 9.000 interventions de secours en 2021 selon le syndicat), "ce ne serait pas du luxe pour le centre de secours principal de la seconde ville du département".

Tout comme la construction d'une seconde caserne, "mais là, c'est une toute autre histoire, cela fait 20 ans qu'on en parle" indique le syndicat les Autonomes qui souligne que : "pendant la durée du préavis, notre organisation demeure disponible pour l'ouverture de toutes négociations favorables".

Grève à compter de ce mardi jusqu'au 17 mars inclus. Les interventions restent assurées au besoin au moyen de réquisitions.