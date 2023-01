Première journée de mobilisation contre la réforme des retraites en Drôme Ardèche

Près de 250 écoles sont fermées en Drôme Ardèche, ce jeudi, le mouvement contre la réforme des retraites étant très suivi dans l'Education Nationale. Les enseignants du premier degré doivent se déclarer grévistes deux jours avant le jour J. 86 % d'entre eux ne sont pas devant leur classe, ce jeudi, en Ardèche. 75% dans la Drôme.

Dans le secondaire, les professeurs n'ont pas obligation de se déclarer grévistes à l'avance, mais la mobilisation s'annonce massive.

De très fortes perturbations aussi dans les transports. A la SNCF, seul 1 TGV sur 3 roule ce jeudi. 1 TER sur 10. Dans la Drôme, les syndicats annoncent un taux de grévistes rarement atteint, avec près de 90% de personnels roulants (conducteurs et contrôleurs) qui cessent le travail à Valence. Et plus de 50% pour les autres métiers de la SNCF.

9 rassemblements en Drôme Ardèche

La hauteur de la mobilisation contre la réforme des retraites se mesure aussi dans la rue.

Trois petits rassemblements sont prévus dans la matinée à Romans-sur-Isère, Nyons et Die, avant six manifestations organisées en Drôme Ardèche.

- Privas à 10h30 devant la préfecture

- Le Cheylard à 14h devant la mairie

- Montélimar à 14h devant le théâtre

- Aubenas à 14h au rond-point de Ponson

- Annonay à 14h30 devant la gare routière

- Valence à 14h30 au Champ de Mars

Lors de la précédente réforme des retraites en décembre 2019, la première journée de mobilisation, le 5 décembre, avait réuni entre 15.000 et 20.000 personnes dans nos deux départements, dont près de 7.000 rien qu'à Valence.

L'intersyndicale se réunit, ce jeudi soir, pour décider de la prochaine date de mobilisation.

Samedi, c'est la gauche qui appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites.