Première maraude des motards d'United Bikers pour aider les sans abris à Châteauroux

Des motards viennent en aide aux plus démunis à Châteauroux. L'association United Riders a organisé sa première maraude, pour distribuer vêtements, chaussures, produits d'hygiène... Si les dons sont suffisamment nombreux, il pourrait y avoir deux maraudes comme celle-ci chaque mois.

Des motards, grosse barbe et blousons de cuir, déchargent des cartons remplis de vêtements, chaussures, savons, rasoirs, dans le centre-ville de Châteauroux, rue de la Poste. C'est une première, United Riders a organisé le jeudi 19 octobre sa première maraude. La seconde aura lieu ce jeudi 23 novembre sur la place Voltaire à Châteauroux. Les motards veulent en organiser une ou deux par mois comme celles-ci, en fonction des dons.

Les motards sont déjà bien connus à Châteauroux pour solidarité, et souvent hélés quand ils passent dans la rue. "L'autre jour, on nous demande pantalon en 36, mais on n'avait pas, raconte Myk Renaud, de l'association United Riders. On est allés le chercher aussitôt au secours populaire. Ces personnes là ne vont pas au secours, ne vont pas aux Restos du cœur, ils vivent dans la rue : il faut aller à eux." "On n'attendait que ça", réagit Rimass, qui a trouvé dans les cartons deux pulls, un pantalon, des chaussures et... un blouson de cuir !

Pour leur première maraude, les bikers ont réussi à réunir de nombreux vêtements, chaussures, produits d'hygiène... - DR Myk Renaud - United Riders

Les bikers lancent un appel aux dons

Pour assurer des maraudes régulières, les bikers de l'association recherchent encore des dons. "On n'a besoin que de vêtements chauds, car c'est l'hiver qui est le plus dur à passer pour eux. On cherche notamment des pull overs, des manteaux, des blousons chauds, femme ou homme. Des chaussettes et des sous-vêtements aussi pour qu'ils changent de sous-vêtements tous les jours eux-aussi. Et puis des gants, des chaussures montantes et des produits d'hygiène", détaille Myk Renaud, délégue United Bikers dans l'Indre et à l'initiative de cette maraude.

Myk Renaud, délégué de l'association United Riders, est à l'initiative de ces maraudes. © Radio France - Adèle Bossard

Où déposer les dons ?

Les motards d'United Riders récupèrent les dons dans deux magasins castelroussins, qui s'engagent à prévenir l'association dès qu'un don est déposé :

La boutique Berry Sellerie à Châteauroux , située 8 boulevard d'Anvaux, Berry Sellerie ;

, située 8 boulevard d'Anvaux, Berry Sellerie ; La boutique Dafy Moto, au Forum du Poinçonnet.

Et les bikers veulent également s'associer aux maraudes de la Croix Rouge cet hiver, qui sont en manque de bénévoles.