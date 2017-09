Première mobilisation dans la rue contre la réforme du code du travail

Après la concertation de l'été, les syndicats lancent la mobilisation de rue contre la réforme du code du travail. Une "loi travail XXL" selon eux.

C'est le premier coup de semonce envoyé au gouvernement par les syndicats. La CGT, Sud Solidaires et la FSU appellent à faire grève ce mardi et à manifester contre la réforme du code du travail. Dans l'Hérault, il n'y aura qu'un seul cortège, à Montpellier. Départ du Peyrou à 10h30. Une dizaine de bus sont affrêtés pour convoyer les militants héraultais jusqu'à Montpellier (depuis Sète, Lunel, Béziers ou Bédarieux).

"C'est une véritable régression. On est en marche vers le XIXème siècle"

Cette réforme, qui prévoit par exemple le plafonnement des indemnités prud'homales ou la possibilité de négocier sans syndicat, c'est une "loi travail XXL" dénonce Hervé Floquet, secrétaire de l'union départementale CGT. "C'est une véritable régression. On est en marche vers le XIXème siècle puisque tout va se décider au niveau de l'entreprise, avec une urgence puisqu'on est dans le cadre d'un calendrier parlementaire accéléré, sans débats. Ils espèrent squizzer les manifestations de rue."

"En marche vers le XIXème siècle". Hervé Floquet, CGT Copier

Le Medef l'a rêvé le gouvernement l'a réalisé

Le gouvernement a présenté ses ordonnances fin août, saluées par le Medef mais fraîchement accueillies par les syndicats. C'est une politique "qui accélère l'injustice sociale auprès des plus démunis" dit le secrétaire de l'union départementale Sud Solidaire Noël Mas, exemple à l'appui: "c'est comme le CDI de chantier, un CDD en fait, qui permet de ne pas donner de prime de précarité".

Noël Mas, secrétaire départemental Sud Solidaires Copier

Le risque pour les syndicats c'est de faire un flop dans la rue. On sait que le mouvement sera suivi à la SNCF, dans la fonction publique, à Pôle Emploi, la Poste, TAM ou encore les cliniques privées. Mais on peut avoir des doutes sur l'ampleur de la mobilisation. Attention à ne pas sous-estimer la grogne qui monte prévient Eric Bachelard, représentant FSU, notamment chez les fonctionnaires.

"On nous dit vous aurez moins, vous paierez plus d'impôts. Et ne vous plaignez pas!"

CSG, gel du point d'indice, jour de carence... Trop c'est trop dit ce représentant syndical. "Dans la fonction publique territoriale, nos collègues sont très remontés. Le nombre de mesures prises dans le cadre de cette politique d'austérité sont d'abord prises en direction de la fonction publique et des salaires des fonctionnaires. C'est toujours le même scénario: on nous dit vous aurez moins, vous paierez plus d'impôts. Et ne vous plaignez pas! Nos collègues ne supportent plus."

"On ne veut plus de ces politiques qui délaissent les plus démunis". Eric Bachelard, FSU Copier

La CGT annonce d'ores et déjà une nouvelle journée de mobilisation nationale, le 21 septembre, soit deux jours avant la manifestation de la France Insoumise.