Première mondiale : des semelles chauffantes ou refroidissantes à Perpignan !

Solecooler, une start up de Perpignan, vient de mettre au point une semelle qui protège du froid en hiver et qui garde les pieds au frais en été. L'invention a été brevetée au niveau mondial. Le fondateur espère maintenant travailler avec des géants comme Nike, Adidas ou Décathlon.

Voici les semelles contre le mal de froid et... contre les coups de chaud ! "L’idée est venue au cours d’une discussion avec un ami qui travaille, aux États-Unis, dans des entrepôts frigorifiques où la température atteint les moins trente degrés", se souvient Bruno Aubert, le fondateur de Solecooler.

Seulement les semelles de cet ingénieur installé à Banyuls-sur-Mer ne fonctionnent ni avec des batteries ni avec des produits chimiques. "On va se servir d'un phénomène naturel. Quand vous gonflez le pneu de votre vélo, la pompe à air s'échauffe car l'air comprimé est chaud. Nous avons donc inventé un matériau avec des alvéoles remplies d'air. Et quand on appuie le pied par terre, ça crée une pression de l'air et l'air se chauffe".

La différence de température peut ainsi varier de plus ou moins quatre degrés. Selon Bruno Aubert, ces semelles s'adaptent aussi bien sur des chaussures de ville que sur des chaussures de sport. Des athlètes de Font-Romeu ont participé aux tests. "Ils ont remarqué que nos semelles étaient plus confortables que celles qu'ils utilisent habituellement !" Un millier de paires devraient être rapidement commercialisées au prix d'environ quarante euros.

Mais Bruno Aubert veut aller beaucoup plus loin : mettre au point des semelles encore plus efficaces, "pour aller jusqu'à quinze degrés de différence". Pour y parvenir, il faudrait une semelle plus épaisse et donc intégrée à la chaussure. L'ingénieur catalan est entré en contact avec des fabricants comme Nike, Adidas ou encore Décathlon.