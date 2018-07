Solidur, 17 salariés, est une entreprise manchoise spécialisée depuis 1946 dans la production et la commercialisation d'équipements de protection (chaussures de sécurité, pantalon, combinaison...) pour les travailleurs extérieurs liés à la nature (paysagistes, bûcheron, élagueurs). Et dernièrement cette société a inventé un pantalon de sécurité qui arrête les tronçonneuses. Avec des accidents du travail deux fois plus fréquents qu'ailleurs et un taux de gravité cinq fois supérieur à celui constaté dans l’agriculture, les ouvriers forestiers par exemple exercent l’une des professions les plus dangereuses. D'où l'idée de créer ce pantalon.

Un pantalon révolutionnaire

"Aujourd'hui les équipements sont faits pour des tronçonneuses qui vont à 70 km/h sauf que chaque année les modèles évoluent et qu'aujourd'hui certaines tronçonneuses vont à 100km/h en quelques dixièmes de secondes. Il fallait donc faire quelque chose" précise Anthony le Bigot le patron de la société manchoise Solidur. Ce pantalon est composé de neuf couches de tissus et il ne pèse que 300 grammes de plus qu'un pantalon de sécurité classique. Il a demandé pas moins d’un an et demi en recherche et développement.

Ce pantalon équipe des entreprises, des collectivités, des écoles forestières ou de bûcherons. Un équipement essentiel. Alors que depuis 2016 l'état français impose aux utilisateurs de se doter d'une protection adaptée à la puissance des machines. Sachant qu'il y a en France chaque année 1.500 accidents de tronçonneuse et plusieurs dizaine de morts.

Une entreprise familiale

Solidur est une société familiale manchoise créée à Barenton dans le sud-manche au lendemain de la guerre en 1946 par les grands-parents d'Anthony Le Bigot. A la base ils vendaient des chaussures aux agriculteurs, c'est dans les années 70 que le père d'Anthony le Bigot crée ses propres chaussures de sécurité. Solidur a aujourd'hui des clients en France et dans une quinzaine de pays dans le monde dont les Etats-Unis et le Canada.