Première mondiale : une bouteille de champagne connectée

On connait les objets et équipements connectés, on connait les enceintes connectées. Dans quelques mois pourraient apparaitre les premières bouteilles de champagne connectées. A Châlons-en-Champagne, chez Joseph Perrier, une équipe travaille dans le plus grand secret, depuis plusieurs mois déjà, autour du président de la Maison familiale, Benjamin Fourmon.

Benjamin Fourmon représente la sixième génération chez Joseph Perrier et s'apprête à révolutionner le monde du champagne en lançant la première bouteille connectée.

Une bouteille bavarde comme une enceinte connectée

Une bouteille connectée, c'est quoi ? Il s'agit d'une bouteille munie d'une puce, connectée à internet, et qui serait en mesure de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le flacon devant vous. Quel cépage ? Quel terroir ? Quel assemblage? La bouteille est-elle à la bonne température et combien peut-on encore servir de verres, coupes ou flûtes-selon le contenant choisi ? Une voix vous apporterait toutes les réponses, sur le principe des enceintes connectées.

Benjamin Fourmon, le président de la maison Joseph Perrier à Châlons-en-Champagne © Radio France - Sylvie Bassal

La maison Joseph Perrier fêtera ses 200 ans en 2025

Benjamin Fourmon, qui a succédé à son père en 2019, risque bien de révolutionner le monde du champagne en présentant cette bouteille connectée. Dans un premier temps, seules les bouteilles de la cuvée Royale Brut, qui reflète le savoir-faire de la maison Joseph Perrier, seraient concernées. Le temps de voir si le consommateur adhère à cette expérience inédite.

A terme, et peut-être même dès 2025, l'année des 200 ans de la Maison Joseph Perrier, ce sont toutes les bouteilles de la marque qui seront connectées.