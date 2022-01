Première nuit de la solidarité à Nice pour recenser les personnes sans domicile fixe

Ce jeudi, de 20 heures à 23 heures, plus de 200 agents du centre communal d'action sociale de Nice et des bénévoles de diverses associations ont arpenté les rues de Nice pour recenser les personnes sans abris et leur donner des informations pratiques.

A Nice ce jeudi on organisait la première édition de la "Nuit de la solidarité", une opération de recensement des personnes à la rue d’une ampleur sans précédent, puisque 18 villes ont participé en même temps à ce comptage. Plus de 200 agents du centre communal d'action sociale de Nice et des bénévoles associatifs sont allés à la rencontre des personnes sans abri. L'objectif de cette opération est d'identifier les besoins, afin d'adapter plus finement les dispositifs d'urgence, d'accueil, d'accompagnement social.

Reportage Copier

Comptabiliser les personnes à la rue et recenser leurs besoins

26 équipes constituées de quatre à cinq personnes ont quadrillé les différents quartiers de la ville, un questionnaire à la main. Chaque personne interrogée peut refuser de répondre, "ce n'est pas pour autant qu'on ne lui distribuera pas de café, de viennoiserie, ou de masque, ou de gel hydroalcoolique cette nuit, on est dans la bienveillance, on essaie aussi de créer un lien, d'informer sur les structures existantes à Nice ", précise une bénévole d'une des nombreuses associations présentes.

une bénévole Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Henri est bénévole pour l'Armée du Salut, il a l'habitude de distribuer de la nourriture aux personnes qui vivent dans la rue à Nice

Henry, bénévole Copier