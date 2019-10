Première ouverture au SAM Center, la zone de loisirs lancée par SAM Outillage

Saint-Étienne, France

« C’est clair que ça a déjà de la gueule ! », lâche Frédéric Champavere, alors que de nomrebux artisans du bâtiment s'activaient encore cette semaine à l’angle des rues Barrouin et des Aciéries, en face du Zénith de Saint-Étienne. « Maintenant, je n’ai plus honte de passer par là », confie encore le PDG de SAM Outillage qui se rappelle de l’image que donnaient les anciens locaux que l’entreprise familiale a choisi de reconvertir en créant cette "zone artisanale et de loisirs".

Le site jeudi dernier, avec à gauche rue Barrouin les locaux de Basic Fit. © Radio France - ER

Les travaux ne sont pas finis partout mais une enseigne ouvre le bal : la salle de sports Basic Fit, dès ce samedi 12 octobre, 9 heures. Le Ninkasi pense finalement servir ses premières bières le 28 novembre, la veille de l’ouverture de la boulangerie Marmite & Pétrin. Steak House dressera lui ses buffets à volonté dans le bâtiment le plus au nord.

Fenêtre sur atelier 4.0

Et au cœur du centre, il y aura un hall Sam qui retracera l’histoire de SAM outillage, d’autant que l'entreprise se prépare à fêter son centenaire l’an prochain. De là, une baie vitrée permettra de voir la production dernier cri : l'assemblage des servantes intelligentes, son produit connecté phare ou encore le montage de la clé dynamométrique. Les clients pourront d'autre part apprendre à utiliser les derniers outils les plus high-tech dans une salle de formation.

Le fabricant envisage aussi de proposer l'achat et le retrait quasi direct sur le site. La proximité du centre logistique récemment équipé d'un système automatisé permettrait à certains clients de repartir de suite avec leur nouveau jouet !

Tu tires ou tu pointes ?

Du côté du Ninkasi, l'heure est à la formation des recrues. Le franchisé (Grégory Arsac qui était à la tête du St Jacques, rue des Martyrs de Vingré) a roulé sa bosse dans plusieurs brasseries du réseau et les managers font de même à partir de lundi. Le gros de l'équipe suivra cinq semaines de formation, dont les deux dernières en rodage au sein d'un Ninkasi lyonnais.

Comme dans les autres Ninkasi, la semaine sera rythmée par les concerts du jeudi, le blind test le lundi, les afterworks et le karaoké chorale. L'adresse stéphanoise aura une particularité : son terrain de pétanque !

Le challenge de ces nouvelles enseignes : faire vivre ce quartier le soir, une fois que les 3 000 salariés du Technopôle voisin auront fini leur journée. Elles pourront compter sur les 2 000m2 tram de parking et la troisième ligne de tram qui pourrait desservir le quartier quand tout le SAM Center aura ouvert.