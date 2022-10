Première pierre d'un projet "déterminant" posée à la cimenterie Calcia d'Airvault

Les pelleteuses sont déjà en action mais c'est ce mercredi 5 octobre que le chantier de modernisation de la cimenterie Calcia, à Airvault (Deux-Sèvres), a été officiellement lancé avec la pose de la première pierre. 285 millions d'euros vont être investis dans ce projet baptisé Calcia 2025. L'objectif est ambitieux : "faire de cette cimenterie une des plus plus performantes d'Europe en terme d'émission de CO2", indique Bruno Pillon président des activités France de HeidelbergCement, dont Calcia est une filiale.

Baisse de 27% de l'impact en CO2 par tonne de ciment

La cimenterie d'Airvault, créée en 1919 est l'une des plus importantes en France mais elle est aujourd'hui un des premiers émetteurs industriels de gaz à effet de serre de Nouvelle-Aquitaine. "On est conscient de notre incidence sur l'environnement. Avec ce projet on va pouvoir diminuer de 27% l'impact CO2 à la tonne de ciment, c'est énorme pour notre profession", détaille Bruno Manivet, le directeur du site.

80% du site va être renouvelé avec des changements de technologies, un abandon des combustibles fossiles . Sans interruption de l'activité le temps du chantier. Le projet prévoit notamment la construction d'une tour d'une hauteur de 135m. "C'est une hauteur plus importante que les tours qui existent déjà mais la cimenterie a déjà des éléments en élévation. Un travail est fait conjointement avec toutes les équipes pour insérer le mieux possible dans le paysage cette tour", insiste Bruno Pillon.

Une modernisation qui va "conduire aussi à une plus grande compétitivité de l'entreprise dans une ère où l'accès à l'énergie sera de plus en plus lourd économiquement. Donc les entreprises comme Calcia qui ont pris ce virage de la décarbonation, c'est vraiment un grand pari sur l'avenir et un moyen de résilience face à ce contexte énergétique très fort", développe Lionel Poitevin, directeur régional de l'Ademe en Nouvelle-Aquitaine, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Maquettisation du projet Airvault 2025. - Ciments Calcia

Deuxième semestre 2024

Une bonne nouvelle pour la pérennité du site et des emplois. "Aujourd'hui, ça donne de la visibilité sur plusieurs décennies pour le site, ce qui est remarquable au niveau industriel", se réjouit Bruno Manivet. Une modernisation pas forcément synonyme d'embauches à la cimenterie mais "il y aura une dynamique d'embauches au niveau du territoire notamment avec les filiales qui vont se développer grâce à la multiplications des besoins en combustibles de récupération", poursuit-il.

Calcia qui prévoit par ailleurs un plan de réorganisation en France avec 162 suppressions de postes et la fermeture d'un site à Cruas en Ardèche. "Ce n'est pas du tout lié", assure Bruno Pillon. "Cruas faisait du ciment blanc, une petite cimenterie qui n'a jamais trouvé sa compétitivité", explique-t-il.

A Airvault, la mise en service du nouveau site est prévue au deuxième semestre 2024.