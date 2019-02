Première pierre de l'usine du futur, la presse haute performance s'installe à PSA Sochaux

Depuis, trois semaines, une noria de semi remorques et convois exceptionnels pénètrent dans l'usine PSA de Sochaux pour y déposer les éléments de la future presse de grande capacité, commandée en Chine. Première pierre de l'usine du futur Sochaux 2022, son montage va s'échelonner jusqu'à fin mars.

Sochaux, France

C'est un outil unique en Europe qui est en train de prendre place au cœur de l'usine PSA de Sochaux. Une presse haute performance, parmi les plus puissantes du Vieux Continent. L'engin arrive de Chine. D'abord à bord d'un bateau jusqu'au port d'Anvers. Puis en barge sur le Rhin jusqu'à Ottmarsheim en Alsace. Pour finir la route sur une centaine de camions et 12 convois exceptionnels.

Au total, pendant un mois, ce sont 3500 tonnes de matériel dans 500 caisses qui sont déballés dans le nouveau bâtiment d'emboutissage (M42) de l'usine de Sochaux.

Une noria de convois exceptionnels traversent l'usine de Sochaux jusqu'au bâtiment du nouvel emboutissage © Radio France - Christophe Beck

C'est la première pierre (et sans doute la plus déterminante) de la nouvelle usine 4.0 de Sochaux 2022. Un investissement de 35 millions d'€ (presse, bâtiment et équipements...)

"Les premières livraisons ont commencé à partir du 15 janvier. Le montage de la ligne va s'échelonner jusqu'à fin mars. Ensuite, on va passer en phase d'essai à partir du mois de mai pour une montée en cadence progressive de juillet à décembre 2019, où nous serons en pleine capacité de production", explique Patrice Invernizzi, coordinateur du projet emboutissage à l'usine de Sochaux.

Patrice Invernizzi, responsable du schéma directeur du nouvel emboutissage de Sochaux © Radio France - Christophe Beck

La nouvelle presse de grande capacité a pris place dans la nouvelle usine d'emboutissage construite en plein cœur du site de Sochaux. Un bâtiment de 6500 mètres carrés, sur 20 mètres de haut et une fosse de 8 mètres de profond, implanté dans une zone marécageuse. Ce qui a nécessité d'enfoncer 5 kilomètres de pieux dans le sol.

La fosse de 8 mètres de profond qui va supporter la nouvelle presse d'emboutissage © Radio France - Christophe Beck