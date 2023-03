Première pierre posée pour les travaux de rénovation de la cité administrative à Alençon

Il avait été acté par le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, en novembre 2019, le plan de rénovation de la cité administrative d'Alençon est enfin lancé. Un plan national sur 5 ans marqué par le déblocage d’un milliard d’euros pour mener à bien 39 projets au total en France. Aux cotés de Sébastien Jallet, le préfet de l'Orne, Alain Resplandy - Bernard le directeur de l'immobilier de l'État a donc visité ce mercredi l'immense chantier qui débute à la cité administrative d'Alençon.

Le préfet de l'Orne , Sébastien Jallet et le directeur de l'immobilier de l'Etat Alain Resplandy-Bernard © Radio France - Préfecture

Rassembler en un même lieu l'ensemble des administrations de l'Etat et donc réduire les coûts

Aujourd'hui 583 personnes travaillent dans six bâtiments répartis sur 14.000m2. Des fonctionnaires des impôts, de l'inspection d'académie, ou encore de l'Agence régionale de santé . Demain ils seront 722 réunis en un même site soit tous les services de l’État présents sur Alençon, à l’exception des services de la préfecture et de la gendarmerie. Un regroupement qui réduira significativement les coûts de fonctionnement.

Réduire des gaz à effet de serre du bâtiment

Autre objectif: améliorer les performances environnementales de la cité et dans le même temps réduire la facture énergétique. Et l'Etat se veut exemplaire. Il y aura un volet réhabilitation avec l'installation d'une nouvelle chaudière, la réfection de l'étanchéité , la pose de volets extérieurs ou encore d'éclairages LED. Et puis un volet innovation et implantation nouvelle: 1000m2 de panneaux photovoltaïques vont être posés sur le toit pour produire l'électricité. L'eau chaude sera assurée par une installation solaire thermique. De quoi réaliser environ 60% d'économies .

Durant les travaux les agents administratifs ne quitteront pas la cité. Les locaux réhabilités seront déménagés progressivement, l'un après l'autre.

Les bâtiments en chantier © Radio France - Précture

10 millions d'euros pour rénover la cité administrative d'Alençon

La fin du chantier est prévue pour début 2025.