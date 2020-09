La nouvelle éco : Première sortie en Grand-Est du van des ateliers numériques Google à Charleville-Mézières

Il a des airs de Loulou la brocante mais le van Peugeot Jumper type H garé au campus Sup Ardenne de Charleville-Mézières ces lundi 22 et mardi 23 septembre appartient bien au géant américain du numérique Google. Et plus précisément aux ateliers numériques Google du Grand-Est.

Cette structure dispense des formations gratuites sur son site de Nancy mais aussi en itinérance. Au programme de cette session de quatre demies-journées : "créer son site internet", "comment se lancer sur Youtube ?", "quels outils numériques pour trouver un emploi ?" et "comment gérer sa e-reputation ?".

Sont venus assister aux cours des étudiants, mais aussi de jeunes créateurs d'entreprises. La plupart sont hébergés par les pépinières d'Ardenne Métropole ou l'incubateur Rimbaud Tech. Laura Lechien, par exemple, dispensait jusqu'à présent ses conseils en organisation et en rangement à des particuliers ardennais. Elle prépare une application afin de toucher un public plus large, dans les pays francophones. La question qui l'amène : "Comment optimiser son site Internet afin d'y parvenir ?"

Hamza, lui, souhaite reprendre un salon de coiffure à Charleville-Mézières. Il vient se renseigner sur la création d'un site-vitrine afin que ses futurs clients puissent réserver en ligne : "Je me suis rendu compte que mes concurrents perdaient énormément de temps à prendre des rendez-vous par téléphone". Hamza compte même consacrer un budget "communication" à l'achat de publicités afin d'être référencé parmi les premiers résultats lorsqu'un internaute tape "coiffeur Charleville" dans un moteur de recherche.

Des formations qui ne vantent pas que les produits Google

Arrivé sans connaître les outils existants, Hamza repart avec plusieurs solutions. Et pas forcément des produits développés par la marque Google. Le formateur classe même Google Sites parmi les solutions les moins flexibles comparées à Wix, Jimdo ou Wordpress. "Il y a des acteurs qui sont en place, on n'est pas là que pour parler des outils Google", confirme le coach Google Mounir El Hamzaoui.

On a seulement 16% des entreprises françaises qui vendent en ligne. Il y a une opportunité assez forte" - Marc Vincent, responsable des ateliers numériques Google dans le Grand-Est

Depuis 2012, Google a formé plus de 500 000 personnes en France, dont 41 000 dans le Grand-Est. Des cours sont également disponibles sous forme de vidéos en ligne ou en coaching personnalisé, en visio. Toutes ces formations sont gratuites et disponibles ici.